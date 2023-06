A többi V4-ország példája alapján a hazai sportfogadási piac is jelentős szerkezeti átalakulás és hatalmas növekedés előtt áll. Az évekkel korábban liberalizált, vagyis az állami monopólium mellett más szereplők előtt is megnyitott cseh, lengyel és szlovák piac vonzó jövőképet jelöl ki a hazai piacnak.

E három országban a liberalizáció óta az illegális, vagyis állami hatósági engedély nélküli szerencsejáték-szolgáltatók jelentősen visszaszorultak, az online sportfogadási bevételek aránya mindhárom országban 80 százalék feletti, és a lakosságarányos sportfogadási bevételek is háromszorosan-négyszeresen meghaladják a hazai számokat.

Az elmúlt évtizedben a magyar sportfogadási piac hatalmas léptékben nőtt:

az online fogadásokból származó bevételek az akkori 13 millió euróról indulva tavaly meghaladták a 300 milliót.

A magyar sportfogadási piac azonban jelentős növekedési potenciált rejt: 2021-ben a sportfogadás egy főre jutó forgalma Csehországban négyszer (474 euró), Lengyelországban és Szlovákiában pedig háromszor akkora (323 és 311 euró) volt, mint a legalacsonyabb értéket produkáló Magyarországon (107 euró).

A kormány 2022 februárjában nyújtotta be javaslatát az Európai Bizottsághoz nyílt engedélyezési törvényre, amelyet a törvényhozók 2022 júliusában jóvá is hagytak. Így, ha némi késéssel, de megnyílik a magyar piac is, ahol jelenleg a fogadási bevételek közel egyharmadát hasítják ki az illegális szolgáltatók – igaz, a növekedési dinamikát tekintve elmaradnak a jelenleg egyedüli legális szereplőtől (2012 és 2021 között 11 százalékos összetett offshore éves növekedési ráta, szemben a Szerencsejáték Zrt. 51 százalékot meghaladó éves átlagos növekedésével).

Jól mutatja a hazai piac előtt álló lehetőséget, hogy míg az online sportfogadási bevételek aránya Csehországban 95, Lengyelországban 86, Szlovákiában pedig 80 százalék volt, addig Magyarországon az online forgalom aránya a teljes bevételi oldalon belül soha nem volt képes 35 fölé emelkedni.

Minél nagyobb az online sportfogadási szegmens szabadságfoka az adott országban, annál magasabb az online fogadások aránya, illetve annál magasabb az egy főre jutó forgalom

– rögzítette Sallai András, a Deloitte Magyarország tanácsadója.

A piac liberalizációjának eredményeként a hazai online fogadások aránya szinte biztosan növekszik a hagyományosakkal szemben, de hogy ki lesz az, aki ezeket a bevételeket realizálhatja, az egyelőre rejtély, hiszen van egy speciális feltétel, amelyet a szomszédos országok példaként állítanak: kivétel nélkül minden offshore oldalt szigorúan és hatékonyan kell szabályozni a legális szereplők védelmében. Az ezekkel az oldalakkal szembeni esetleges szabályozás ismerete nélkül nehéz feltételezni, hogy a piac saját magát kezdi el megtisztítani.