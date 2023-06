Putyin kijelentette, Moszkva tartja magát az eredeti háborús terveihez

Haditudósítókkal tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnök a különleges hadművelet helyzetéről. Az államfő azt mondta, hogy a különleges hadművelet – ahogy hivatalosan hívja a Kreml az orosz–ukrán háborút – céljairól nem hajlandók lemondani. Putyin közölte, hogy

Ukrajna nagyszabású ellenoffenzívája június 4. óta tart, Kijev speciálisan erre felkészített tartalékokat használ, és négy irányba támad.

Fotó: Gavril Grigorov

Az ellenség egyik területen sem volt sikeres. Súlyos veszteségeik vannak

– mondta az államfő. A RIA orosz állami hírügynökség beszámolója szerint az ukrán fegyveres erők legalább 160 harckocsit és 360 páncélozott járművet veszítettek. Ugyanakkor az Oroszország által megsemmisített harci eszközök a Nyugat által Kijevbe szállított katonai járművek teljes mennyiségének 25-30 százalékát teszik ki. Hozzátette, hogy

még mindig vannak olyan ukrán veszteségek, amelyekről Moszkva sem tud, és szerinte az ukrán fegyveres erők személyi veszteségei jelentősek.

Azt is állította, hogy a Kijev oldalán harcoló lengyel zsoldosokat súlyos veszteségek érték. Ugyanakkor Putyin szerint Varsó még a lakossága előtt is titkolja ezeket az információkat. Kifejtette, hogy Oroszország nem volt érdekelt a kahovkai vízerőmű felrobbantása. Putyin azt is mondta, hogy a temetők víz alá kerültek, és vegyvédelmi csapatokat vonnak be a veszélyhelyzet következményeinek felszámolására. Az elnök azt is hangsúlyozta, hogy minden helyi lakost segíteni fognak.

Moszkva megoldja a problémát a belgorodi régió ukrán ágyúzásával – hangsúlyozta az elnök. Putyin megjegyezte, hogy Ukrajnának továbbra is megvan a lehetősége orosz területek ágyúzására, de Oroszország kész válaszcsapást adni. Azt is kifejtette, hogy az ukrán fegyveres erők miért támadják meg az orosz régiókat: Moszkva a katonai erőit ezekre a területekre tereli.