Zelenszkij mégis megtört: vihetik az oroszok az elfoglalt ukrán területeket – az elnök belátta, nincs más esélye

Ukrajna beleegyezhet a harcok beszüntetésébe és az Oroszország által már birtokolt területek átadásába egy európai támogatású béketerv részeként – írja a The Telegraph.

Ukrajna kész átadni az Oroszország által ellenőrzött területeket / Fotó: AFP



Volodimir Zelenszkij azt üzente az európai vezetőknek, hogy el kell utasítaniuk Donald Trump amerikai elnök minden olyan rendezési javaslatát, amelyben Ukrajna további területeket ad fel, de Oroszország megtarthatja az elvett területek egy részét.

Ez azt jelentené, hogy befagyasztják a frontvonalat ott, ahol van, és

de facto átadják Oroszországnak az általa megszállt területek feletti ellenőrzést Luhanszkban, Donyeckben, Zaporizzsjában, Herszonban és a Krímben.

A tárgyalási pozíció enyhítésére Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki alaszkai tárgyalásai előtt kerül sor.

Ukrajna és Európa egyre jobban aggódik amiatt, hogy Trump és Putyin tárgyalásokat folytathatnak a Zelenszkij feje körüli, régóta húzódó háború lezárásáról.

„Sok félelmem és sok reményem is van” – fogalmazott Donald Tusk, Lengyelország miniszterelnöke hétfőn. Hozzátette, hogy az amerikai tisztviselők ígéretet tettek arra, hogy konzultálnak az európai vezetőkkel Trump és Putyin közötti személyes tárgyalások előtt.

A lap szerint az európai aggodalmak között kiemelkedik egy Moszkva által is támogatott állítólagos béketerv, amely magában foglalta a délkelet-ukrajnai frontvonalak befagyasztását, amennyiben Kijev beleegyezik a Donyeck és Luhanszk általa ellenőrzött területek elhagyásáról.

Európai diplomaták szerint nem történt említésre méltó változás Putyin átfogó háborús céljaiban, amelyek Ukrajna nyugat felé forduló kormányának megdöntését és egy Moszkva-barát megbízottal való helyettesítését célozzák.

Hétfő este Zelenszkij ukrán elnök azt nyilatkozta, hogy a közelgő béketárgyalások ellenére sincsenek arra utaló jelek, hogy Oroszország a háború befejezésére készülne.

„Épp ellenkezőleg, úgy mozgatják csapataikat és erőiket, hogy új offenzív műveleteket indíthassanak” – mondta az ukrán hírszerzés jelentésére hivatkozva.

Ukrajna, bár látszólag megelégszik bizonyos területek átengedésével, csak egy olyan békemegállapodáshoz fog hozzájárulni, amely szilárd biztonsági garanciákat kínál fegyverszállítások és a NATO-tagsághoz vezető út formájában.