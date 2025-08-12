Trump döntött: az utolsó pillanatban megkegyelmezett Kínának – az egész világ fellélegezhet, de még nincs vége

Donald Trump amerikai elnök hétfőn újabb 90 nappal elhalasztotta a Kínából érkező árukra kivetett magas amerikai vámok visszaállítását – tudta meg a Fehér Háztól a CNBC.

Trump az utolsó pillanatban megkegyelmezett Kínának / Fotó: AFP

A tisztviselő tájékoztatása szerint

a vámok eredetileg kedden léptek volna ismét életbe, ám Trump néhány órával korábban aláírt egy rendeletet, amely a határidőt november közepéig kitolja.

Nem ez az első halasztás Donald Trump Kínát érintő vámháborújában

A halasztás az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi tárgyalóinak legutóbbi, július végén Stockholmban tartott egyeztetéséből adódó várható eredmény volt. Ha a határidőt nem hosszabbítják meg, a kínai árucikkekre kivetett amerikai vámok visszaemelkedtek volna az áprilisi szintre, amikor a világ két legnagyobb gazdasága közötti vámháború a csúcspontján volt.

Akkor Trump 145 százalékra növelte a kínai importot sújtó általános vámokat, amire Kína 125 százalékos ellenvámokkal reagált. A felek májusban, a genfi első tárgyalási forduló után állapodtak meg abban, hogy a legtöbb vámot felfüggesztik: az Egyesült Államok 30 százalékra mérsékelte a tarifákat, Kína pedig 10 százalékra csökkentette a sajátját.

A hétfői hosszabbítás újabb példája annak, hogy Trump vámintézkedései időről időre, gyakran előzetes figyelmeztetés nélkül változnak, ami sok vállalat számára kiszámíthatatlanná teszi az amerikai kereskedelempolitikát. Az amerikai elnök korábban is bejelentett magas vámokat egyes országokra vagy ágazatokra, majd napokkal vagy hetekkel később mérsékelte, módosította vagy felfüggesztette azokat.

Az április elején bevezetett kölcsönös vámokat például gyorsan felfüggesztették, majd többször is elhalasztották, mielőtt múlt héten, módosított formában életbe léptek.

Trump vasárnap azt mondta, azt szeretné, ha Kína „gyorsan megnégyszerezné” az amerikai szójababvásárlásait. A Truth Social közösségi oldalán azzal érvelt, hogy „ez egyúttal jelentősen csökkentené Kína kereskedelmi mérleghiányát az Egyesült Államokkal szemben”.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn pedig bejelentette, hogy az aranyimportot nem sújtják vámok. Ezzel felülírta az amerikai vámhatóság döntését, amely jelentős vámtételt szabott volna ki a Svájcból érkező aranyrudakra.