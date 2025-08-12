Orosz csapatok törték át a frontvonalat Ukrajnában. Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara további erőket vezényelt Dobropillja irányban a védelmi vonalat áttörő orosz szabotázscsoportok megsemmisítésére – derült ki a katonai vezetés hétfőn este a Telegramon közzétett bejegyzéséből, amit a Pravda vett észre.
„Az ellenség számbeli fölényét használja fel, és mivel nagymértékben veszít a létszámából, kis csoportokban próbál beszivárogni állásaink első vonalán keresztül. A főparancsnok döntése alapján további erőket és eszközöket különítettünk el a védelmi vonalat áttörő ellenséges szabotázscsoportok felderítésére és megsemmisítésére.”
Az oroszok összesen 35 alkalommal kísérelték meg az ukrán katonákat Pokrovszkij irányába nyomni. A legnagyobb aktivitás Poltavka, Popiv Yar, Majak, Dorozsne, Nykanorivka, Kucheriv Yar, Nove Shakhove, Novoekonomichne, Sukhetske, Rodynske, Promin, Udachne, Lysivka, Zvirovo, Horikhove, Dachne településeken volt megfigyelhető.
A DeepState agytröszt augusztus 11-én arról számolt be, hogy
az orosz csapatok az elmúlt napokban fokozták az előrenyomulásukat Dobropillja irányában, különösen a Dobropillja-Kramatorszk autópálya közelében próbálnak megvetni lábukat.
A dnyiproi ukrán különleges erők beszámolója szerint ebben az irányban az oroszok kis csoportokban szivárognak be az ukrán állások első vonalán túlra, és „az ilyen csoportok beszivárgása, bár a megsemmisítésükhöz tartalékok bevonására van szükség, nem jelenti a terület ellenőrzésének átvételét”.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn este pedig arról számolt be a hivatalos honlapján, hogy az ukrán hírszerzésnek nincsenek adatai arról, hogy az orosz csapatokat felkészítenék a tűzszünetre, sőt, hadi előkészületekről számoltak be neki a szolgálatok.
Putyin biztosan nem tűzszünetre, hanem háborúra készül.
Zelenszkij szerint Vlagyimir Putyin a pénteken esedékes, Donald Trump amerikai elnökkel való találkozóját személyes győzelemként állítja be, ugyanakkor a szándéka szerint tettekkel továbbra is támadja Ukrajnát. „Semmi nem utal arra, hogy az oroszok jelzéseket kaptak volna a háború utáni helyzetre való felkészülésre, egyelőre nem. Épp ellenkezőleg, csapataikat és erőiket úgy mozgatják, hogy új támadó műveleteket indíthassanak.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.