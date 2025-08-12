Orosz csapatok törték át a frontvonalat Ukrajnában. Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara további erőket vezényelt Dobropillja irányban a védelmi vonalat áttörő orosz szabotázscsoportok megsemmisítésére – derült ki a katonai vezetés hétfőn este a Telegramon közzétett bejegyzéséből, amit a Pravda vett észre.

Orosz csapatok törték át a frontvonalat Ukrajnában / Fotó: AFP

„Az ellenség számbeli fölényét használja fel, és mivel nagymértékben veszít a létszámából, kis csoportokban próbál beszivárogni állásaink első vonalán keresztül. A főparancsnok döntése alapján további erőket és eszközöket különítettünk el a védelmi vonalat áttörő ellenséges szabotázscsoportok felderítésére és megsemmisítésére.”

Az oroszok összesen 35 alkalommal kísérelték meg az ukrán katonákat Pokrovszkij irányába nyomni. A legnagyobb aktivitás Poltavka, Popiv Yar, Majak, Dorozsne, Nykanorivka, Kucheriv Yar, Nove Shakhove, Novoekonomichne, Sukhetske, Rodynske, Promin, Udachne, Lysivka, Zvirovo, Horikhove, Dachne településeken volt megfigyelhető.

A DeepState agytröszt augusztus 11-én arról számolt be, hogy

az orosz csapatok az elmúlt napokban fokozták az előrenyomulásukat Dobropillja irányában, különösen a Dobropillja-Kramatorszk autópálya közelében próbálnak megvetni lábukat.

A dnyiproi ukrán különleges erők beszámolója szerint ebben az irányban az oroszok kis csoportokban szivárognak be az ukrán állások első vonalán túlra, és „az ilyen csoportok beszivárgása, bár a megsemmisítésükhöz tartalékok bevonására van szükség, nem jelenti a terület ellenőrzésének átvételét”.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn este pedig arról számolt be a hivatalos honlapján, hogy az ukrán hírszerzésnek nincsenek adatai arról, hogy az orosz csapatokat felkészítenék a tűzszünetre, sőt, hadi előkészületekről számoltak be neki a szolgálatok.

Putyin biztosan nem tűzszünetre, hanem háborúra készül.

Zelenszkij szerint Vlagyimir Putyin a pénteken esedékes, Donald Trump amerikai elnökkel való találkozóját személyes győzelemként állítja be, ugyanakkor a szándéka szerint tettekkel továbbra is támadja Ukrajnát. „Semmi nem utal arra, hogy az oroszok jelzéseket kaptak volna a háború utáni helyzetre való felkészülésre, egyelőre nem. Épp ellenkezőleg, csapataikat és erőiket úgy mozgatják, hogy új támadó műveleteket indíthassanak.”