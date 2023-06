Szerdán Milánóban búcsúztatják állami tiszteletadással a 86 éves korában elhunyt Silvio Berlusconit – közölte hétfőn a korábbi olasz miniszterelnök családja.

Fotó: AFP

A milánói dómban délután 3-kor tartják a gyászszertartást, amelyet Mario Delpini milánói érsek celebrál és amelyen Sergio Mattarella államfő is részt vesz.

Alfredo Mantovano helyettes államtitkár bejelentette, hogy országos gyászt hirdetnek az állami temetés napjára. Berlusconi médiavállalata, a Mediaset közölte, hogy a politikust a milánói dómban tartandó gyászszertás előtt közbiztonsági okokból – az eredeti tervektől eltérően – nem fogják felravatalozni a Mediaset tévébirodalom Milánó melletti, Cologno Monzese-i gyártóbázisán.

Berlusconi több ciklusban is vezette Olaszországot, 1994 és 1995, 2001 és 2006, illetve 2008 és 2011 között volt miniszterelnök. Jelenleg nem töltött be kormányzati szerepet, de pártja, a Forza Italia így is rendkívül fontos tényező Giorgia Meloni kormányfő koalíciójában.