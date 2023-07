A magyarországi Ipolydamásd és a szlovákiai Helemba között átadták az új Ipoly-hidat, jól példázva ezzel a két ország közötti stratégiai kapcsolatokat és a kiváló határ menti együttműködést – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a helyszínen. A minél több határátkelő megnyitását a tárcavezető fontos kormányzati feladatnak nevezte az ünnepségen, mivel ez jó Szlovákiának, jó Magyarországnak, jó a szlovákoknak, jó a magyaroknak.

Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Felidézte, hogy 2010-ben huszonkét átkelőpont volt a két ország között, ami mára harminchétre nőtt, tehát az utóbbi tizenhárom évben ez a tizenötödik új átkelő, amely itt is egy Szijjártó szerint méltatlan állapotot számol fel, azt, hogy Ipolydamásd és Helemba között 24 kilométer, vagyis csaknem fél óra volt az út. Hangsúlyozta, hogy az európai uniós finanszírozással, 2,5 milliárd forintból elkészült, 58 méteres híd mellett mindkét oldalon megépültek a szükséges utak is. Véleménye szerint

ez a beruházás is demonstrálja a remek magyar–szlovák együttműködést a határ menti ügyekben, illetve az EU-s források hasznosulását.

„Ez világosan megmutatja, hogy milyen veszteségeket jelent, milyen kihagyott lehetőségeket jelent az, ha mindenfajta szabállyal ellentétes módon, pusztán politikai gusztus miatt nem kapjuk meg a nekünk járó uniós forrásokat” – húzta alá.

A tárcavezető emellett elmondta azt is, hogy idén még három újabb átkelési pontot fognak átadni Szlovákia és Magyarország között, két újabb Ipoly-hidat és egy közúti kapcsolatot, ezekkel együtt pedig negyvenre emelkedik már a határátkelők száma.

„Azt hiszem, hogy ez az ütem világosan bizonyítja, hogy milyen stratégiai jelentőséget tulajdonítunk a szlovák–magyar kapcsolatoknak, és ahogy látjuk a szlovák kollégák együttműködését, hál’ Istennek ez nem egy egyoldalú vonzalom” – fogalmazott, felidézve, hogy voltak olyan időszakok is, amikor a Dunán vagy épp az Ipolyon keresztül a gyűlölködés és az utálkozás hangjait lehetett hallani. A tárcavezető ezután beszélt arról is, hogy szerencsére mára ez teljes mértékben megváltozott, és Magyarország és Szlovákia együttműködése igazi sikertörténetté vált.

Szijjártó elmondta, gyermekkorából jól tudja, hogy a határ mentén élni speciális élethelyzet, és ennek milyenségét az dönti el, hogy a határ inkább elválasztja vagy összeköti az embereket.

Szerinte ez praktikusan attól függ, hogy a határ átjárható-e.

Hozzátette, hogy a migrációs válság közepette érdemes ennek kapcsán kiemelni: arról van szó, hogy a határok átjárhatók-e a tisztességes szándékkal érkező, megfelelő iratokkal rendelkező, a jogszabályokat tiszteletben tartó emberek előtt.

A tárcavezető arra is rámutatott, hogy a tengerparttal nem rendelkező Magyarország és Szlovákia számára stratégiai fontosságú kérdés a kellő számú átlépési pont megléte, különös tekintettel arra, hogy hazánknak épp ez a határa a leghosszabb. Végül felhívta a figyelmet arra is, hogy Magyarországnak Szlovákia a második legnagyobb kereskedelmi partnere, tavaly 17 milliárd eurót ért el a kétoldalú kereskedelmi forgalom, amely idén is 11 százalékkal bővült.