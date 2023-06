„Kiadta a szükséges értékeléseket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) annak érdekében, hogy a Danube InGrid projekt felkerülhessen az Európai Unió közös érdekű projektjeinek aktuális, hatodik listájára is, ami uniós források igénybevételét teszi lehetővé” – mondta Ságvári Pál, a MEKH stratégiai és nemzetközi ügyekért felelős elnökhelyettese a projekt nyilvános konzultációján a MEKH közleménye szerint.

Mindkét országban előnyét látják a magyar–szlovák projektnek.

Fotó: Pezzetta Umberto / Mediaworks

Megoldás a napelemözön fogadására

A magyar–szlovák együttműködésben 2020 óta zajló, határokon átnyúló Danube InGrid projekt az elmúlt évek legjelentősebb villamosenergia-hálózatfejlesztése, amely az északnyugat-magyarországi és a nyugat-szlovákiai régiót érinti. A tervek szerint 2025-ben záruló fejlesztések célja olyan intelligens hálózat kiépítése, amely megoldást kínál a rohamosan terjedő napelemes rendszerek csatlakoztatására, a növekvő áramfogyasztás villamos hálózati kihívásaira, miközben magas színvonalú szolgáltatást biztosít a fogyasztók részére.

A projektről tartott nyilvános online konzultáción Ságvári Pál elnökhelyettes elmondta, hogy a MEKH mint az engedélyezési eljárások koordinálásáért felelős hatóság és az E.ON szakértői a projekt indulása óta hatékonyan dolgoznak együtt, aminek eredményeként

a beruházás már jelöltként szerepel az európai közös érdekű projektek (PCI) legújabb, hatodik listáján is

(a kétévente aktualizált lista 4. és 5. kiadásában már szerepelt).

Megfelel a projekt az uniós támogatás kritériumainak

„A Danube InGrid projekt jó eséllyel pályázik a további támogatásokra, hiszen megfelel a felülvizsgált transzeurópai energiaipari infrastruktúráról szóló rendelet (TEN-E) által kijelölt fenntarthatósági céloknak is. A határkeresztező infrastruktúra fejlesztése során intelligens technológiát alkalmaz, és a projekt eredményeit mindkét ország felhasználói egyaránt élvezhetik” – hangsúlyozta Ságvári Pál. A Danube InGrid keretében létrejövő fejlesztések során az érintett régiókban többek között új távvezetékeket, optikai kábelhálózatokat, transzformátorállomásokat telepítenek, működtetésüket pedig intelligens hálózatokra jellemző infokommunikációs eszközök segítik.

Ságvári Pál kiemelte, hogy a közép-európai térség már most is vezető szerepet tölt be az okoshálózati projektek tervezésében, amit tovább erősíthet a mostani magyar–szlovák beruházás.