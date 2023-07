Alig öt napja derült ki, hogy a Coldplay a Music of The Spheres turné keretében Budapesten is fellép 2024. július 16-án, most pedig egy újabb koncertet is bejelentettek július 18-i dátummal.

Fotó: Adam Ihse / AFP

Örömmel jelentjük be, hogy az elképesztő igény miatt a Coldplay a Music Of The Spheres világ körüli turnéja részeként bejelentett egy második koncertet is Budapestre, 2024. június 18-ra a Puskás Arénába!

– közölte a Live Nation koncertszervező cég Facebook-oldalán.

A zenekar utoljára 16 évvel ezelőtt, 2008-ban járt Magyarországon. Az 1996-ban alakult brit rock- és popegyüttes legnagyobb sikere a 2000-ben kiadott Parachutes album volt, amelyből világszerte 13 millió példányt adtak el.

A koncertre előzetesen a Coldplay.com oldalon lehet regisztrálni. A felület július 25-én reggel 9 órától nyílt meg, a Live Nation tagjai pedig 26-án 9 órától csaphatnak le az elővételes jegyekre.