Egyre több, Joe Biden számára kellemetlen információ lát napvilágot a viselkedéséről. Sokan már így is megkérdőjelezik, hogy az elnök fizikailag alkalmas-e az Egyesült Államok vezetésére, ám nemrég a posztjához méltatlan modoráról is hír érkezett. Az amerikai sajtó megtudta, hogy a 80 éves Biden sokszor keresetlen szavakkal illeti a közvetlen munkatársait, és még a magas rangú szenátorokat is.

A nyilvánosság előtti kedves nagypapa szerep a színfalak mögött egy sikerre buzdító, keménykezű menedzsert rejt – írja a The Times.

Joe Biden nemcsak kampányrendezvényen, de szűk körben is olyannyira indulatos, hogy a munkatársai tartanak tőle.

Fotó: Robyn Beck / AFP

Az elnök állítólag már a hivatalba lépése első napján figyelmeztette a munkatársait, hogy kapásból kirúgja őket, ha tiszteletlenül bánnak a kollégáikkal. Fehér házi dolgozók arról számoltak be az Axios riporterének, hogy az elnök magatartása és hangulatingadozásai olyan kiszámíthatatlanok, hogy évekbe telik, míg megtanulták jól kezelni. Volt, aki azt mondta, hogy ha Biden valakivel nem kiabál, akkor azt a személyt nem is tiszteli. Az elnök ugyanis a tehetséges munkatársaiból a legjobbat szeretné kihozni, amit sokszor felemelt hangú észrevételeivel segít elő.

Többen állítják, hogy az elnök rájuk ripakodik, kiabál és sűrűn káromkodik. Ezek miatt pedig félnek a társaságában maradni.

Biden általában akkor viselkedik minősíthetetlenül, amikor úgy érzi, hogy az álláspontját sarokba szorították, és nem jöhet ki jól a beszélgetésből, vagy lenézik. Az Egyesült Államok jelenlegi vezetője időnként fenyegető és megalázó hangot üt meg a fiatal és az idősebb beosztottjaival szemben egyaránt – mondta a The Timesnak Alex Thomson, az Axios riportere, aki könyvet ír Amerika első számú emberéről.

Nem ritka, hogy Biden káromkodva küldi melegebb éghajlatra a beszélgetőtársát, vagy egyszerűen csak számon kéri a tudatlanságát.

Biden az indulatos viselkedést még az újságírókkal szemben is megengedi magának. Talán ez lehet arra a magyarázat, hogy – Richard Nixon és Ronald Reagan kivételével – az elnöksége idején miért ő tartotta a legkevesebb sajtótájékoztatót az elmúlt száz év során.

Az amerikai vezető állítólag Volodimir Zelenszkijjel is emelt hangon beszélt. Amikor az ukrán elnök sorolta, hogy milyen segítségre volna szükségük, és mit nem kaptak meg a korábban ígértekből, Biden több hálát kért a kollégájától a nagylelkű erőfeszítéseikért.

Chris Whipple – aki korábban írt könyvet Bidenről – és Thomson állítja, hogy az elnök indulatos kirohanásai az egész pályafutását végigkísérték, tehát szerintük a kifogásolható viselkedése nem fogható az öregkorára. A politikus egyébként tisztában van azzal, hogy hajlamos elveszíteni a türelmét, amit az ír gyökereivel indokol.

De nem csak a modora az egyetlen furcsa dolog a mostani amerikai elnökkel kapcsolatban. Biden többször elesett színpadon, a repülőgép lépcsőjén, de álló helyzetében is veszítette el egyensúlyát. Ráadásul mentálisan is mutatott már furcsa magatartást. Ilyen volt például, amikor egy neki szóló utasítást is felolvasott a beszéde végén.