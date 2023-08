Váratlan utazás: Novák Katalin megérkezett Ukrajnába, és hamarosan Zelenszkijjel is tárgyal

Novák Katalin kedden kora délelőtt megérkezett Ukrajnába – ez derül ki az államfő közösségi médiás bejegyzéseiből. A magyar köztársasági elnök legelőször Kárpátalját kereste fel, ahogy tavaly november is.

Novák Katalin Ukrajnába utazott Zelenszkij meghívására. Fotó: Bartos Gyula / Sándor-palota

Ezzel azonban nem ér véget a magyar köztársasági elnök ukrajnai látogatása, a hírek szerint ugyanis

augusztus 23-án részt vesz a Krími Platform kijevi találkozóján.

Erre nem mástól, mint az ukrán elnök Volodimir Zelenszkijtől kapott meghívást. A Krími Platform egy informális nemzetközi fórum, amelynek elsődleges célja, hogy az oroszok által megszállt Krím félsziget felszabaduljon. Harmadik alkalommal tarják meg, a legelső konferencián az akkori magyar köztársasági elnök, Áder János, a 2022-es eseményen Sztáray Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium energiaellátásért és biztonságpolitikáért felelős államtitkára képviselte Magyarországot.

A Magyar Nemzet most azt is írta, hogy Novák Katalin és Volodimir Zelenszkij egymással is egyeztetni fog. Mindezt elemzők úgy kommentálták a lapnak, hogy a találkozó fontos elem a két ország kapcsolatában és azt jelzi, hogy az országok vitás kérdéseit rendezni kell. Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója és az Eurázsia Központ szakértője rámutatott, hogy a magas politikai vezetők közötti párbeszéd talán elő tudja segíteni a kárpátaljai magyarság helyzetének a kezelését. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy Ukrajna államépítő folyamatainak közepette jelenleg nem látszik, hogy radikális változás történne ebben a kérdésben a közeljövőben.

Ezzel együtt is gesztusértékű, hogy az ukrán államfő a hetekben Kárpátaljára látogatott. Erre legutóbb a kampányidőszakban került sor, de akkor nem találkozott külön a magyar közösség képviselőivel. Ezúttal viszont időt szentelt rájuk Beregszászon. A teljes képhez hozzátartozik, hogy miközben a kijevi vezetésnek lehet olyan szándéka, hogy jóindulattal kezelje a kárpátaljai magyarság problémáit, a Budapesttel való viszony javítása nem feltétlenül cél, hiszen a magyar kormány külpolitikája nem felel meg Ukrajna elvárásainak. Novák Katalin mostani látogatása éppen ezért kiemelt jelentőségű, hiszen ha változás lenne az ukrán hozzáállásban, az a magyar köztársasági elnök kijevi látogatásának fogadtatása és az esetleges hozadékai nyomán ki fog derülni.