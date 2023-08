Elon Musk bejelentette, hogy az általa létrehozott X közösségi médiaplatform kifizeti a jogi számlákat, és perel mindazoknak az embereknek a nevében, akiket a munkáltatók méltánytalanul kezeltek, mert valamit posztoltak vagy kedveltek a korábban Twitter néven ismert oldalon.

Fotó: AFP

Ha a munkáltatója tisztességtelenül bánt önnel azért, mert posztolt vagy lájkolt valamit ezen a platformon, mi finanszírozzuk a jogi kiadásait

- írta Musk az X-en szombaton késő este közzétett bejegyzésében, hozzátéve, hogy a számlák finanszírozásának nem lesz határa. "És nem csak perelni fogunk, hanem a cégek igazgatótanácsait is megkeressük" - mondta később Musk egy posztra reagálva, miszerint semmi sem változtatja meg gyorsabban a vállalatok hozzáállását az Egyesült Államokban, mint a jogi lépésekkel való fenyegetés.

Elon Musk’s attorneys just had a coronary. 👀 pic.twitter.com/B0GDOq8xcY — Ryan Shead (@RyanShead) August 6, 2023

Múlt hónap végén Musk azt mondta, hogy az X havi felhasználói "új csúcsot" értek el, és megosztott egy grafikont, amely szerint a legutóbbi szám több mint 540 millió volt.

A számok akkor jelentek meg, amikor a vállalat szervezeti változásokon megy keresztül, és igyekszik fellendíteni a csökkenő reklámbevételeket.

A milliárdos Musk 17 év után júliusban átnevezte a Twittert X-re, és új logót mutatott be, jelezve, hogy a "mindenre kiterjedő alkalmazás" kiépítésére összpontosít. Musk korábban azt mondta, hogy a platform cash flow-ja továbbra is negatív, mivel a hirdetési bevételek közel 50 százalékkal csökkentek, és nagy az adósságteher. A reklámbevételek júniusban várt fellendülése is elmaradt.