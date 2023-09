Az Európai Unió Versenyképességi Tanácsának szeptember 25-i ülésén többségi támogatással született megegyezés az autók károsanyag-kibocsátásáról és az akkumulátor élettartamáról szóló rendeletjavaslatról, közismertebb nevén az EURO7 előírásokról. A tanács eredetileg sokkal szigorúbb, az autóipar számára kedvezőtlen javaslatokat fogalmazott meg, azonban a magyar kormány hét másik tagállammal összefogva (Csehország, Szlovákia, Franciaország, Olaszország, Románia, Lengyelország, Bulgária) kompromisszumos megoldást javasolt – olvasható a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) hétfői közleményében.

Fotó: Dudar Szilárd / Mercedes-Benz Manufacturing

Az új szabályok értelmében

több esetben nem változnak az EURO6 előírások, illetve az újak alkalmazását is tovább lehet halasztani, legkorábban 2026-ban lépnek életbe.

A tanács döntése kapcsán Fábián Gergely iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár elmondta, hogy bár Magyarország támogatja a klímapolitikai célkitűzéseket, ám azokat szeretné úgy elérni, hogy ne kerüljön veszélybe tömegek megélhetése. Hozzátette, hogy ezzel a magyarországi német autóipar érdekeit is védtük, szemben a német kormánnyal, amely a javaslat ellen volt.

Elmondta azt is, hogy a kormány közben folyamatosan egyeztetett is az iparág szereplőivel, így mindenki számára sikerként értékelhető megoldás született. Az államtitkár szerint a túl szigorú szabályok a zöldátállást is hátráltatták volna.