Szombaton, várhatóan a kora délutáni órákban Orbán Viktor szűk körben felvázolja az őszi politikai idény legfontosabb cselekvési pontjait. A miniszterelnöki beszéd ezúttal nem nyilvános, azonban a korábbi évek tapasztalata az volt, hogy a főbb pontok kiszivárognak a sajtóban.

Orbán Viktor a kötcsei beszédre készül, ezzel indul el az őszi politikai idény. Fotó: Bach Máté / Mediaworks

Kötcse, pontosabban a Dobozy-kúria hagyományos helyszíne Orbán Viktor iránymutatásainak. A kormányfő hosszú ideje, egészen pontosan 2004-től (2020-ban a járvány miatt nem tartották meg – a szerk.), évről évre az itteni előadásával indítja el a politikai idényt. Bár miniszterelnöki beszédekből az elmúlt hónapokban nem volt hiány, elég csak Tusványosra vagy a tihanyi Tranzitra gondolni,

a kötcsei beszéd mégis különleges hangulatú.

Orbán Viktor itt egy belső mag előtt, bizalmas körben beszél olyan problémákról és kérdésekről, amelyek a kormányzat számára a legégetőbb teendőket jelentik. Ezekből pedig jól lehet következtetni arra, milyen célokat tűzött ki az országvezetés a közvetlen jövőben.

Miért fontos Kötcse?

Az idei kötcsei piknik mottója: „Ahol a haza, ott a szabadság”. Ebből nem különösebben nehéz levezetni, hogy a miniszterelnöki iránymutatás fókuszában a háborús helyzetben képviselt magyar álláspont áll majd. Már csak azért is, mert ugyan érintette, de sem a tusványosi, sem a Tranziton elmondott felszólalásnak nem ez a téma adta a gerincét. Előbbi globális kitekintést adott a közönségnek, utóbbi pedig főképp a fiatalabb generációról és az ő szerepvállalásáról szólt. Kötcsén viszont az aktuálpolitika kerülhet a középpontba. Sőt, ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője szerint a kormányfő programalkotó diskurzust indít az útjára, amelyben vázolja a kormányzati feladatokat és irányvonalat az elkövetkező időkre. De arra is emlékeztetett a Magyar Nemzetnek nyilatkozva, hogy Kötcse kvázi személyes ügy, hiszen a polgári oldal hagyományosan szellemi muníciót, politikai iránymutatást is kap Orbán Viktortól és a jobboldal meghatározó szereplőitől.

Kötcse mindig is kiemelt státuszt élvezett, a kormányfő a legmarkánsabb gondolatait sokszor itt osztotta meg. Tudni lehet, hogy

2009-ben itt határozta meg először a centrális erőtér fogalmát,

a 2021-es beszédében elemezte az EU esetleges szétesését, kijelentve, hogy amennyiben ez megtörténik, „mi ott leszünk az utolsók között, tartjuk az utolsó gerendát”.

Tavaly pedig a négy fő stratégiát fogalmazott meg, amelyekből nem enged: mindent meg kell tenni a népességnövekedésért, meg kell őrizni a teljes foglalkoztatottságot és a jövedelmek értékét, folyamatosan modernizálni kell a gazdaságot, végezetül pedig folytatni kell a nemzetegyesítés folyamatát.

A 2022-es előadáson sajtóhírek szerint az is elhangzott, hogy a Fidesz új generációjának akár 2060-ig is képesnek kell lennie kormányozni.

Mire készül Orbán Viktor Kötcsén?

Kötcsén tradicionálisan számos kiemelt politikai és gazdasági probléma napirenden van. A kormányzati politika alakításának esetlegesen megváltozott keretfeltételei is kikerülnek az asztalra. A legfontosabb aktuális téma minden bizonnyal az ukrajnai háború és annak Magyarországra gyakorolt biztonsági és gazdasági hatásai lehetnek. De felmerülhet a megnövekedett migráció és egy lehetséges energiaválság kezelése is, amelyek Euró­pát is érintik. Ezen felül téma lehet az idei szlovák és lengyel választás, aztán a jövő júniusban esedékes EP- és önkormányzati voksolás. Ezzel összefüggésben fel kell vázolni azt a stratégiát, amely mentén neki lehet vágni a kampánynak. A résztvevők számolhatnak azzal is, hogy a visszatartott uniós pénzeket, az Egyesült Államok vezetésével való viszonyt és általában az ország politikai stabilitását, gazdaságát és fejlődőképességét is tárgyalja majd Orbán Viktor.