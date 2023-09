Varsó hivatalosan is bejelentette, hogy leállítja Ukrajna fegyverekkel, hadieszközökkel való további segítését. Erről Mateusz Morawiecki kormányfő beszélt a Polsat tv-adónak adott interjújában. Ugyanakkor a lengyel vezetés hangsúlyozta, hogy változatlanul támogatja a Nyugat fegyverszállításait, amelynek tekintélyes része az ukrán határtól nem messze fekvő Rzeszów városán, mint fogadó-elosztóközponton megy keresztül. Kijev dühödten válaszolt a varsói bejelentésre.

Óvtak tőle, mégis bizonyos erők kinyitották a roppant bonyolult lengyel-ukrán (történelmi) viszony Pandora-szelencéjét. Ukrajna jóval tovább nyújtózott, mint amennyit a nem túl hosszúra szabott takarója engedte volna. Kijev, noha se nem EU-, se nem NATO-tag és ezekhez a szervezetekhez való csatlakozását még ezer kérdőjel tarkítja, máris kezd úgy viselkedni, mint Európa egyik vezetője, a vérszomjas orosz medvétől megóvó védőangyala. Nem érti, hogy az EU-tagok egy, vele határos csoportja a saját mezőgazdasága érdekei védelmében lezárja határait az ukrán gabona, élelmiszer előtt.

Történelmi előzmények

Nem érdemes a történelemben a második világháborút megelőző szakaszokig visszanyúlni, noha az Ukrán Népi (Nemzeti) Köztársaság (Ukrainszka Narodna Reszpublika) nevű államalakulat kiválása a múlt század tízes évei végén a cári birodalomból, majd ezt követően Szovjet-Ukrajna létrehozása is megérne egy misét. De ahova lépünk, ott – a mai helyzet stílszerű szavával élve – „akna terem”. Beleértve a honfoglaló magyarok Etelközben, nagyjából a mai Herszon, Zaporizsja, Mikolajiv megyék területén való tartózkodását. Aminek csak a felemlegetésére Kijevben számos szemöldök felszalad…

Nagy gond, amely az idő múlásával csak nőni fog, hogy a kijevi vezetés, Zelenszkij elnök láthatóan képtelen a valós helyzet egyes elemei – beleértve a ma Ukrajnában nemzeti hősként kezelt Stepan Bandera ultranacionalista eszmevilága, tettei kritikai szemlélete - elfogadására.

Lengyelország máig várja egyre türelmetlenebbül, hogy a kijevi vezetés önkritikusan foglaljon állást

a második világháború, a hitleri megszállás idején a banderisták, az OUN/UPA terrorcselekményével, mintegy százezer, zömében lengyel (de románok, zsidók is voltak közöttük) válogatás nélküli lemészárlásával kapcsolatban.

Ez a nem szerencsés ukrán hozzáállás volt megfigyelhető az elmúlt napokban, a délkelet-ukrajnai Konsztantinivka piacára becsapódott, 15 halottat, többtucatnyi sebesültet hátrahagyó rakétatámadás megítélésében is. A New York Times katonai szakértők, videó-elemzők, szemtanúk, a rendelkezésre álló repeszdarabok, a repeszek becsapódásának iránya alapján megállapította, hogy nagy valószínűséggel a rakétát az ukrán kormánycsapatok lőtték ki. Célt tévesztett és becsapódott a zsúfolt piacra. A kijevi vezetés ezt is csípőből visszautasította és rákente az oroszokra.

Mi a helyzet Minszkkel?

De az elmúlt évtized Ukrajnához kötődő, a lengyel-ukrán viszonyon túlmutató történelmének számos vonatkozása is homályos. Nem tisztázott például a német-francia támogatással létrehozott, a kelet-ukrajnai helyzetet kezelni próbáló minszki egyezmények szétfoszlása. Amelyben döntő szerepe volt a Putyin-vezetésnek, de a Nyugat felelősségét sem lehet elkenni. Ugyanígy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ - OSCE) felállított több száz katonai megfigyelőből álló Különleges Megfigyelő Missziója (SMM 2014. március 21. – 2022. március 31.) is felborult. Sauli Niistö finn elnök 2022. február elején, a készülő oroszországi támadásra való kényszerű várakozás közben még a minszki egyezmények megtartását, vagy legalábbis a megtartatásban lényeges haladás elérését látta lehetséges megoldásnak. Aztán elindultak Moszkva tankjai és Helsinki a NATO-belépésben látta az egyetlen kiutat az európaivá, majd globálissá szélesedő válságból, az ukrajnai háború hátteréből.

Megzavarodott a külföldi sajtó is

Nemcsak a magyar, a nyugati média fősodor számos mértékadó médiuma bénult le a szeptember 20-i hír (Lengyelország bejelentése a katonai segélyezés leállításáról) hallatán és csaknem 24 óráig hallgatott a Morawiecki bejelentésről, hanem magában Lengyelországban is kavarodást okozott a hír. A PAP hivatalos lengyel hírügynökség a Polsatra hivatkozva ugyan közölte a hírt, de például a lengyel rádió külföldre szóló, angol nyelvű adásában másnap reggel egy szó sem esett róla. A Der Spiegel (elsőként) és a BBC közölte az információt, a Reuters órákig hallgatott. A The New York Times, a The Washington Post, az Amerika Hangja (VOA) sokáig Ukrajna-vonatkozású hírei keretében csak az ENSZ BT-ben elhangzott Zelenszkíj beszédet ismertette. Az oroszországi médiumok viszont nagy terjedelemben adtak hírt az ukrajnai háború menetét rosszkor negatívan befolyásoló bejelentésről.

Hálátlan ukránok?

Az ukrán vezetés – nyilvánvalóan Varsónak címezve – keményen bírálta egyes országok támogatásának úgymond színlelt, demonstratív jellegét. Pedig Lengyelország az egyik legnagyobb, fegyverrel, hadianyaggal való, ellátója Ukrajnának. Varsó, Berlinnel együtt az EU két legjelentősebb támogatója.

Berlinhez hasonlóan Varsó támogatásában is döntő szerepet játszottak a katonai eszközök.

Ez idő szerint Kijev több mint 3 milliárd euró értékben kapott fegyvereket, lőszert Varsótól. Kijev elsőként jutott hozzá a lengyel hadsereg készleteihez, Leopard 2A4-esekhez, PT-91 Twardy-khoz, orosz-szovjet T-72-esekhez, harci gépekhez (MiG-29 többcélú vadászbombázókhoz, Mi-24 csapásmérő helikopterekhez).

Ugyanakkor

az ukrán határtól mintegy 60 kilométerre lévő kétszázezres Rzesów városa továbbra is a nyugati segítség legfontosabb átrakóállomása marad Ukrajna számára.

Repülőterének 3,2 kilométer hosszú, 45 méter széles kifutópályája bármilyen nagy katonai vagy polgári gépet képes fogadni. Közúton Rzesówot az E40-es európai főútvonal köti össze Javorivval, a legnagyobb, a nyugatiak által is támogatott ukrajnai kiképzőbázissal, Lvivvel (Lemberggel), vasúti összeköttetés is működik Nyugat-Ukrajnával.