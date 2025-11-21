Minimálbér és garantált bérminimum 2026-ban: forintra pontosan kiszámoltuk, mennyivel nőhet jövőre – óriási a helyezkedés, nagy meglepetés készül az utolsó pillanatban

„Várjuk még az egyes oldalak részéről a visszajelzéseket, úgy tudom, hogy a mi oldalunkon is van olyan szervezet, amely ma hozza meg döntését. Nagyon bízok benne, hogy a jövő héten sikerül újra asztalhoz ülni” – mondta a Világgazdaságnak Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője csütörtökön, akit a minimálbér-tárgyalások állásáról kérdeztünk. Már két héttel ezelőtt elfogadták azt a kompromisszumos javaslatot a munkaadók és a szakszervezetek, amelynek alapján jövőre emelkedhet a minimálbér és a garantált bérminimum. A tárgyalások ezen fázisában a javaslatot mindkét oldal megvitatja a saját tagszervezeteivel, addig, amíg ez nem történik meg, nem nyilatkoznak hivatalosan a konkrét emelési tételekről.

Minimálbér 2026: forintra pontosan kiszámoltuk, hogy mennyi lehet jövőre / Fotó: Béres Attila

Minimálbér, garantált bérminimum: a szakmunkás-minimálbér egy számjegyű mértékben emelkedhet

A Liga vezetője elmondta, hogy informális visszajelzések érkeztek hozzájuk, amelyek alapján az látszódik, a munkáltatói oldal számára is elfogadható a kompromisszumos javaslat. Ugyanakkor elárulta, hogy az eredeti bérmegállapodásban rögzített 13 százalékos emelésnél kisebb, de két számjegyű mértékben emelkedhet a minimálbér 2026-ban.

A garantált bérminimum esetében pedig az egy számjegyű emelésnek van realitása

– ismerte el a munkavállalói oldal képviselője, aki hozzátette, hogy nem szeretnék tovább szűkíteni az ollót a két bértétel között, azt a különbséget, ami a szakmunkás minimálbér javára fennállt, fenntartanák. Elárulta azt is, hogy a tárgyalások a kezdetektől abba az irányba folytak, hogy a tavalyinál nagyobb mértékű emelés történjen a minimálbér és a garantált bérminimum esetében is.

A szociális hozzájárulási adó csökkentésén borulhat az alku

A nagy kérdés azonban, hogy a szociális hozzájárulási adót (szocho) csökkenti-e 13 százalékról 12 százalékra a kormány, ugyanis a munkaadók is ettől tették függővé a nagyobb arányú emelést.

Mészáros Melinda szerint bonyolítja a helyzetet, hogy egyáltalán nem lehet készpénznek venni, hogy a kormány valóban meglépi a szocho csökkentését, ugyanis nem tett egyértelmű nyilatkozatot róla.

A kormány csupán azt az elvárást fogalmazta meg a szociális partnereknek, hogy megfelelő mértékű emelésre kerüljön sor, és hogy megállapodjanak. A Liga vezetője szerint ebben nincs semmiféle automatizmus, eredetileg november 12. volt kitűzve határidőként, hogy a szochocsökkentés a parlament elé kerüljön, erre azonban elmaradt. Az is igaz, veszélyhelyzeti szabályozás keretei is között is rendezhető egy ilyen típusú változtatás.