Deviza
EUR/HUF383.58 +0.35% USD/HUF333 +0.5% GBP/HUF435.54 +0.44% CHF/HUF413.22 +0.45% PLN/HUF90.3 +0.04% RON/HUF75.37 +0.34% CZK/HUF15.83 +0.22% EUR/HUF383.58 +0.35% USD/HUF333 +0.5% GBP/HUF435.54 +0.44% CHF/HUF413.22 +0.45% PLN/HUF90.3 +0.04% RON/HUF75.37 +0.34% CZK/HUF15.83 +0.22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,510.38 -0.98% MTELEKOM1,714 -1.05% MOL3,026 -2.45% OTP32,280 -0.25% RICHTER9,620 -0.73% OPUS487.5 -1.95% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,209.15 -1.27% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,283.75 -1.7% BUX106,510.38 -0.98% MTELEKOM1,714 -1.05% MOL3,026 -2.45% OTP32,280 -0.25% RICHTER9,620 -0.73% OPUS487.5 -1.95% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,209.15 -1.27% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,283.75 -1.7%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
cégcsoport
Gattyán György
Docler Holding

Ennyi volt, váratlanul bejelentést tett az egyik leggazdagabb magyar: tömeges leépítés indult a budapesti luxusszállodájában – bezárja a kapuit

Az ötödik leggazdagabb magyar pár éve lett hoteltulajdonos. Gattyán György most jelentős leépítésbe kezdett.
VG
2025.11.21., 06:21

Csoportos létszámleépítésről döntött a Docler cégcsoporthoz tartozó Normafa Hotel & Retreat menedzsmentje, a döntés gazdasági, racionalizálási okokból született – közölte Nemes Tamás, a Gattyán György tulajdonában lévő Docler Holding kommunikációs vezetője a Telexszel.

Normafa Hotel & Retreat Gattyán györgy
Gattyán György váratlan bejelentést tett / Fotó: Normafa Hotel & Retreat / Facebook

A leépítés 45 főt érint a budai hotelben.

„A Normafa Hotel & Retreat a december 23-ig szóló, eddig beérkezett foglalásainak eleget tesz, a már leszervezés alatt álló rendezvényeit a tervek szerint lebonyolítja, januártól azonban a szálloda szolgáltatásai a nyilvánosság számára nem lesznek elérhetők” – közölte Nemes Tamás.

Hozzátette: a létszámcsökkentésről az előírásoknak megfelelően tájékoztatták az illetékes kormányhivatalt, a munkavállalók is kaptak írásbeli és szóbeli értesítést.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy mesterséges intelligenciára cseréli alkalmazottai egy részét a Gattyán György alapította Docler Holding, ezért csoportos leépítések kezdődtek az öt országban jelen lévő multinál. A cég jelentős átszervezési folyamatra hivatkozott: a budapesti Docler-Byborgnál 200 fős csoportos létszámleépítés kezdődött

Leállt a Doclerhez tartozó Teqball biatorbágyi gyára is, Nemes Tamás akkor a lapunknak elmondta, hogy a gyár 65 munkatársából összesen 40 embert küldtek el. Három év után Gattyán eladta a Kodolányi János Egyetemet, sőt az egykori luxusáruháza is eladósorba került. Gattyán médiatulajdonos is lett, azonban rövid időn belül abban a cégben is leépítések zajlottak le.

Gattyán György, a Docler tulajdonosa évekig kerülte a nyilvánosságot, 2021. november óta azonban rendszeresen megjelent a nyilvánosság előtt. Akkor váratlanul bejelentette, hogy pártot alapít Megoldás Mozgalom néven. A milliárdos pártja 1,09 százalékot ért el, így nem kellett visszafizetnie a kampányra kapott állami forrásokat, és a jövőben is jogosultak lettek állami támogatásra. 

Az ötödik leggazdagabb magyar által 2008-ban alapított Docler Holding egy magyarországi székhelyű vállalatcsoport, öt országban van jelen több mint 600 alkalmazottal. A Docler Holding fő profilja a weblapfejlesztés és IT, de részt vesz ingatlanfejlesztési projektekben is. A mostani leépítés a beosztottak egy jelentős részét érinti.

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
Stadler

Lázár János bejelentette: több tucat svájci vonatot vásárolnak a MÁV-nak – azonban lesz velük még dolga a Stadlernek

9 perc
Ausztrália

Brüsszel váratlant húzott, egy távoli nagyhatalommal paktálna le, hogy ellássák az EU-t – „az elmúlt években rengeteget fizettünk a függőségekért”

Brüsszel a japán példát követi.
1 perc
Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Megjött a testvér: a magyar honvédség újabb óriás-repülőgépét szállították le – „folyamatosan növekszik a számuk"

A második KC–390 Millennium is megérkezett a Magyar Honvédség kecskeméti légibázisára.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu