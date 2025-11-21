Ennyi volt, váratlanul bejelentést tett az egyik leggazdagabb magyar: tömeges leépítés indult a budapesti luxusszállodájában – bezárja a kapuit

Csoportos létszámleépítésről döntött a Docler cégcsoporthoz tartozó Normafa Hotel & Retreat menedzsmentje, a döntés gazdasági, racionalizálási okokból született – közölte Nemes Tamás, a Gattyán György tulajdonában lévő Docler Holding kommunikációs vezetője a Telexszel.

Gattyán György váratlan bejelentést tett / Fotó: Normafa Hotel & Retreat / Facebook

A leépítés 45 főt érint a budai hotelben.

„A Normafa Hotel & Retreat a december 23-ig szóló, eddig beérkezett foglalásainak eleget tesz, a már leszervezés alatt álló rendezvényeit a tervek szerint lebonyolítja, januártól azonban a szálloda szolgáltatásai a nyilvánosság számára nem lesznek elérhetők” – közölte Nemes Tamás.

Hozzátette: a létszámcsökkentésről az előírásoknak megfelelően tájékoztatták az illetékes kormányhivatalt, a munkavállalók is kaptak írásbeli és szóbeli értesítést.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy mesterséges intelligenciára cseréli alkalmazottai egy részét a Gattyán György alapította Docler Holding, ezért csoportos leépítések kezdődtek az öt országban jelen lévő multinál. A cég jelentős átszervezési folyamatra hivatkozott: a budapesti Docler-Byborgnál 200 fős csoportos létszámleépítés kezdődött.

Leállt a Doclerhez tartozó Teqball biatorbágyi gyára is, Nemes Tamás akkor a lapunknak elmondta, hogy a gyár 65 munkatársából összesen 40 embert küldtek el. Három év után Gattyán eladta a Kodolányi János Egyetemet, sőt az egykori luxusáruháza is eladósorba került. Gattyán médiatulajdonos is lett, azonban rövid időn belül abban a cégben is leépítések zajlottak le.

Gattyán György, a Docler tulajdonosa évekig kerülte a nyilvánosságot, 2021. november óta azonban rendszeresen megjelent a nyilvánosság előtt. Akkor váratlanul bejelentette, hogy pártot alapít Megoldás Mozgalom néven. A milliárdos pártja 1,09 százalékot ért el, így nem kellett visszafizetnie a kampányra kapott állami forrásokat, és a jövőben is jogosultak lettek állami támogatásra.

Az ötödik leggazdagabb magyar által 2008-ban alapított Docler Holding egy magyarországi székhelyű vállalatcsoport, öt országban van jelen több mint 600 alkalmazottal. A Docler Holding fő profilja a weblapfejlesztés és IT, de részt vesz ingatlanfejlesztési projektekben is. A mostani leépítés a beosztottak egy jelentős részét érinti.