Rövidesen megérkeznek Líbiába a magyar mentőcsapatok, hogy megkezdjék a kutató-életmentő expedíciót Derna kikötővárosában, ahol a soha nem látott vihar áttörte a tengert elválasztó gátakat és a beáramló víztömeg egész kerületeket sodort el – írta a külgazdasági és külügyminiszter péntek reggel a Facebookon.

Fotó: Guardian News / Youtube

Szijjártó Péter a bejegyzésben úgy fogalmazott, hogy a tragédia óta folyamatos kapcsolatban állnak a líbiai hatóságokkal és

a Külgazdasági és Külügyminisztérium 14 millió forintos keretösszeget biztosított annak érdekében, hogy 37 fővel és 3 kutyával meginduljanak a magyar mentőcsapatok a katasztrófa helyszínére.

A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat, a Budapest Mentőszervezet és az Inter Rescue Mentőcsoport tagjai Törökországon keresztül jutnak el Líbiába, így az illetékes török hatóságok és a magyar nagykövetség diplomatái együtt dolgoznak azon, hogy a magyarok minél előbb megkezdhessék az életmentést Derna városában – írta a miniszter.

A líbiai árvíznek már több ezer halálos áldozata van

A hétvégén a Daniel hurrikán csapott le Dernára. A kikötővárosban átszakadtak a gátak a viharban, ez után hatalmas mennyiségű saras víz árasztotta el a települést. Derna 25 százaléka teljesen megsemmisült. A gátak közelében lévő épületeket kártyavárként mosta el a beömlő víztömeg.

Már több mint 6000 halottja van a katasztrófának, és még mindig eltűntként tartanak nyilván több mint 10 000 embert.

Sokakat valószínűleg soha nem fognak megtalálni, mert a visszahúzódó árvíz tömegével sodorta a tengerbe a holtesteket. A városhoz közeli partokra folyamatosan mossa ki a víz a halottakat.

A két irányítási központra szakadt Líbia nem rendelkezik megfelelően képzett szakemberekkel és felszereléssel, hogy kezeljék a helyzetet. Ráadásul az elmúlt évek konfliktusai és polgárháborúi miatt az ország városaiban az infrastruktúra jelentősen lepusztult.

A gátakról is már 2022-ben jelentek meg cikkek, miszerint azonnal fel kell újítani őket, különben tragédia történhet.

Az árvíz elmosta az áram- és kommunikációs szolgáltatásokat is. Jelenleg se telefon, se internet nincs Dernában. Az ellátmány is véges, így a túlélők élete is veszélyben forog. Leginkább az ivóvíz hiányzik a területről.

A városban nagyjából 30 000 túlélő otthona semmisült meg, ők mindenüket elvesztették. Jelenleg az ideiglenesen felállított menekülttáborokban vannak, ötletek sem születtek a hosszabb távú elhelyezésükről.