Körülbelül öt robbanásról számoltak be a közösségi oldalakon az oroszok által elfoglalt Melitopolból. A zaporozzsjei Melitopolban több robbanás hangja is hallatszott. A városvezetés ezt szeptember 19-én, kedd reggel jelentette be. Az intézmény a Telegram-csatornáján megjegyezte, hogy a légvédelmi rendszert korábban aktiválták.

Strikes/air defense activity reported in Melitopol, Zaporizhzhia region. pic.twitter.com/u6aiS8Fq9Z — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 19, 2023



A jelentések szerint az orosz légvédelem lelőtt négy rakétát, amelyek Melitopol felé repültek. A Telegram-csatornák azt állítják, hogy brit StormShadow cirkálórakéták voltak.

Ukrán jelentések szerint az éjjel légerhárító rendszereik 27 orosz támadó drónt lőttek le az ország déli, középső és nyugati régióiban. Az orosz erők összesen 30 Shahed „kamikaze” drónt, valamint egy Iskander-M ballisztikus rakétát küldtek Ukrajna felé. Szeptember 19-én egy orosz dróntámadás okozott tüzet Lvivben, amelyben egy ember megsérült. A várost utoljára augusztus 15-én támadta meg Oroszország.