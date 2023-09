A Semmelweis Egyetem mára az egyik legjelentősebb európai angol és német nyelvű képzési intézménnyé vált, és egyben az ország és a régió legkiválóbb egyeteme – jelentette ki Merkely Béla rektor a felsőoktatási intézmény ünnepi szenátusi ülésén szombaton Budapesten. Merkely Béla elmondta, hogy idén csaknem négyezer elsőéves kezdi meg az egyetemen a tanulmányait 75 országból.

Az elsőéveseknek jelezte, hogy nem pusztán egy egyetemre, hanem egy új családba is felvételt nyertek. Ebben a családban pedig nem kisebb elődök jelölik ki a követendő utat, mint Semmelweis Ignác, Szent-Györgyi Albert és Richter Gedeon.

Fotó: Kovács Tamás / MTI

Az önök hivatásának célja és rendeltetése nem más, mint szolgálni az embert, gondozni az egészséget, védeni az életet

– emlékeztetett a rektor.

Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára a 2023–2024-es tanév ünnepélyes megnyitóján kiemelte: a régióban vezető szerepet tölt be a Semmelweis Egyetem, az Európai Unió egyetemei között a 64., a világversenyben pedig a legjobb 1 százalékban van. Rámutatott arra, hogy idén Magyarországon 33 százalékkal nőtt az egyetemekre felvettek száma, meghaladva a 106 ezret. Azonban nemcsak ezért az idei az elmúlt tíz év legsikeresebb felvételije, hanem azért is, mert minden második egyetemistát a jövő szempontjából fontos orvos-egészségtudományi, műszaki, mérnöki, matematikai, informatikai, agrár- vagy pedagógiai területre vették fel. Hozzátette, hogy Európában sőt a világon is kiemelkedő, hogy

Magyarországon minden tíz egyetemet kezdő diákból közel nyolc állami ösztöndíjjal kezdheti meg tanulmányait. Ez egy képzési időre átlagosan 6 millió forint, ez az összeg az orvostudományi képzések területén azonban ennek akár a dupláját is elérheti.

Arra is kitért, hogy az elmúlt négy év során 78 százalékkal nőtt a kiváló nemzetközi tudományos lapokban megjelent közlemények száma, és megnégyszerezték a szabadalmak számát is. Továbbá egy év alatt 3 százalékkal csökkent a lemorzsolódás, az egyetemet idő előtt elhagyó diákok száma.