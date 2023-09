Orosz-ukrán háború 566. nap – friss hírek

Az Ukrajnából a szomszédos tagállamokba irányuló gabona behozatal tilalmát előíró rendkívüli intézkedést továbbra is fent kell tartani – közölte a tárca közleménye szerint Nagy István agrárminiszter, aki Florin-Ionut Barbu román mezőgazdasági és vidékfejlesztési tárcavezetővel egyeztetett kedden, Bukarestben.

A miniszter szerint a szeptember 15-én lejáró uniós importtilalmat igazoló rendkívüli körülmények továbbra is fennállnak, ezért az ukrán gabona behozatali korlátozását továbbra is meg kívánjuk őrizni. Hangsúlyozta, a tranzitszállításokat Romániához hasonlóan mi is engedjük, nem akarunk Ukrajnának ártani, a gazdáink versenyképességét azonban meg kívánjuk őrizni. Véleménye szeirnt azon kell tovább dolgozniuk, hogy az ukrán gabona minél gyorsabban a kikötőkbe érjen és megtalálja korábbi hagyományos piacait Észak-Afrikában, vagy a Közel-Keleten.