A Ben Gurion repülőteret vette célba a Hamász – erről a terrorista szervezet maga számolt be.

A Hamász kedden tűz alá vette azt a jeruzsálemi repteret, ahol egy nappal korábban több száz magyar is várakozott még.

Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto / AFP

A Hamász fegyveres szárnya, az al-Kasszam arról adott ki tájékoztatót, hogy rakétákat lőtt ki a Ben Gurion repülőtérre. Ez az a nemzetközi légikikötő, amelyen másfél napig, szombat reggeltől vasárnap estig várakozott mintegy háromszáz magyar állampolgár, miután a hét végén kitört izraeli–palesztin háború miatt törölték a magyarországi járataikat.

Őket mentőakció keretében magyar kormányzati gépek menekítették ki több körben, vasárnap este és hétfő hajnalban. Ezt a repülőteret tehát nem sokkal később, kedden tűz alá vette a Hamász. A repülőtér szóvivője azt mondta az Al Jazeera megkeresésére, hogy a Ben Guriont egyelőre nem találták el.

A Hamász ugyanakkor a hivatalos Telegram-csatornáján azt is külön közzétette, hogy Tel-Avivra is tüzet nyitott. Izraeli jelentések szerint szirénák hallatszanak és légiriadó van Tel-Aviv külvárosában.

Még vannak magyarok Izraelben

A kormány kapcsolatban van minden, konzuli védelemre jelentkezett magyar állampolgárral Izraelben, a konzuli szolgálat mindenkit tájékoztat a legfrissebb információk alapján – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden az ománi Maszkatban. A tárcavezető az Európai Unió és az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) közös tanácsülése után arról számolt be, hogy vasárnap éjszaka és hétfőn három járattal összesen 325 embert szállítottak haza Magyarországra, azonban azóta is többen jelentkeztek evakuációra.

„Most is arra szeretnék kérni mindenkit, hogy ne halogassa a konzuli védelemre történő regisztrációt. Úgy járhatnak, mint akik most jelentkeznek, hogy ők is hazajöttek volna, de amikor a figyelemfelhívást közzétettük, akkor még nem érezték úgy, hogy a helyzet ennyire nehéz lenne, és inkább nem jelentkeztek, vagy még elmentek egy-egy kirándulásra” – fogalmazott Szijjártó. Mint mondta, folyamatosan figyelemmel kísérik az izraeli biztonsági helyzetet, arról is értesültek, hogy előző nap rakétatalálat érte a tel-avivi repülőtér közvetlen környezetét.

A Budapestről Tel-Avivba tartó járatokat mostanra mindegyik légitársaság törölte. Rendkívül korlátozottan vannak hozzáférhető alternatív útvonalak, amelyeken Izraelt el lehet hagyni. Ezekről a magyar konzulátus tájékoztat. „Ha nem lenne háború, nyugalom és béke lenne, nyilván sokkal könnyebb lenne a helyzet. De háborús helyzetben, kérem, értsék meg, hogy a helyzet percről percre változik” – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter.