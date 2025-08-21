Gáza végső elfoglalása: megindult a hadművelet – izraeli katonák máris átvették az uralmat Gázaváros külső részein

Izrael megkezdte a Gázaváros ellen tervezett hadműveletének első lépéseit – jelentette be szerdán Efi Defrin, az izraeli hadsereg (IDF) katonai szóvivője újságíróknak nyilatkozva. Defrin szerint az IDF ellenőrzése alatt tartja a város külső területeit.

Fotó: AFP

A szóvivő úgy fogalmazott, hogy a Hamász korábban ellenőrzése alatt tartotta a Gázai övezetet , de most csak egy meggyötört gerillaerő. Efi Defrin megerősítette azt is, hogy a héten mintegy 60 ezer behívólevelet fognak elküldeni, illetve további 20 ezret a hónap végéig.

Hangsúlyozta: a hadsereg arra törekszik, hogy elegendő helyet biztosítson a gázai civilek számára a biztonságos evakuáláshoz, valamint arra, hogy hozzájussanak a segélyekhez és az orvosi ellátáshoz.

A hadsereg korábban arról is beszámolt, hogy a Hamász 15-nél is több fegyverese tűnt fel alagutakból és támadt izraeli katonákra egyebek között páncéltörő rakétákkal Hán-Júnisz térségében, délre Gázavárostól. Az összecsapásban egy katona súlyosabb, kettő pedig könnyebb sebeket kapott. Defrin elmondta, hogy vizsgálatot indítottak ebben az ügyben.

Közleményt adott ki Benjámin Netanjahu miniszterelnök hivatala is, és ebben azt írták, hogy a kormányfő utasítást adott a gázavárosi műveletek előkészítésének felgyorsítására. Határidőt a közlemény nem tartalmazott.

Izrael a túszok fogva tartásával indokolta a hadműveletet

Az izraeli álláspont szerint azért van szükség a folytatásra, mert a Hamász tovább harcol és még mindig nem engedték el a két éve fogságba esett túszok mindegyikét. A lépés akár egymillió palesztin kitelepítését vonhatja magával és súlyosbíthatja az enklávé humanitárius válságát. Az izraeli katonai vezetés ellenzi az elképzelést, mivel a megszállás veszélyeztetheti a túszokat és kockázatot jelenthet a nemzetközi kapcsolatokra nézve.

Amiatt is aggódnak, hogy a tervekkel ellentétben elhúzódhat a hadművelet, ami növelné a veszteségeket és a költségeket. A túszok családjai és a közvélemény megosztott, egyesek a fogvatartottak biztonságos szabadon engedése érdekében a tűzszünetet támogatják.