Banksyt többen is már a bristoli születésű Robin Gunninghammel azonosítják, aki most egy rágalmazási perben lesz alperes. Gunningham vádlott-társa az a Pest Control Ltd, amely Banksy képeit árulja – áll a Daily Mail cikkében.

Fotó: AFP

A Pest Controlt Andrew Gallagher indította be, aki kezdetben a zeneiparban tevékenykedett, rave-partikat szervezett, végül felfedezte a graffitiművészetben rejlő lehetőségeket.

Gallagher nem kívánta kommentálni a rágalmazási ügyet, ügyvédje pedig azt nyilatkozta, hogy minden információ bizalmas, és addig, ameddig Banksy vagy a Pest Control nem hatalmazzák fel, nem erősíthet meg, sem cáfolhat semmilyen állítást.

A bíróság nyilatkozatában kifejtette, hogy Banksy már régóta kifejezte megvetését a szellemi tulajdonokkal kapcsolatban, és hozzátették, hogy a graffitiművésznek nehéz volt ragaszkodnia a szerzői jogokhoz, miközben névtelen maradt. Tavaly azonban Banksynek mégis sikerült védjegyet szereznie a szendvicses csimpánzokat ábrázoló sorozatát.