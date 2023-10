Szijjártó Péter a 2BS (To Be Secure) éves biztonságpolitikai fórumon, amelyet a montenegrói Budvában rendeztek, a svéd NATO-tagság ratifikációjával kapcsolatban elmondta, hogy a kormány már tavaly benyújtotta az Országgyűlésnek az erről szóló előterjesztést, most a parlamenten múlik a folyamat jövője.

Fotó: Shutterstock

Szijjártó elfogathatatlannak és sértésnek nevezte, hogy a svédek a NATO-csatlakozás ratifikációját sürgetik, miközben mást sem hallani a részükről, mint hogy Magyarországon nincs demokrácia. Hozzátette, hogy ha Svédország készen áll a kölcsönös tisztelet talajára visszahelyezni a kétoldalú kapcsolatokat, akkor a képviselők is bizonyára készek lesznek a ratifikáció felgyorsítására.

A külügyminiszter az ukrajnai háború kapcsán hangoztatta, hogy hazánk speciális helyzetben van a 155 ezer fős kárpátaljai kisebbség miatt, ugyanis sok magyar is áldozatául esik a harcoknak. Magyarország szerint minél tovább tart a háború, annál rosszabbak lesznek a rendezés körülményei.

A béke esélye ma jobb, mint tegnap volt, és rosszabb, mint holnap lesz

– mondta Szijjártó. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna területi integritásának és szuverenitásának fenntartása nem kérdés, és a kormány nem is erről beszél, hanem a harcok és a pusztítás megállításáról.