A NAV vasalhatja be a Schobert Norbi cégére kivetett több mint 60 milliós büntetést A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hajtja be a Gazdasági Versenyhivatal által kiszabott büntetést és bírságot a Norbi Update termékeket forgalmazó Free Group Kereskedelmi Zrt.-től. A cégre 40 millió forintos büntetést mért a GVH, mellé 23 millió forint bírságot is kaptak, mivel nem kezdték el időben a törlesztést.