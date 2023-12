Az orosz–ukrán háború 665. napja – Az év geopolitikai győztese lett Vlagyimir Putyin

Bár az orosz–ukrán háború tavaly februári kitörése óta a nyugati közvélemény szemében nagyot vesztett népszerűségéből, és diplomáciai szempontból elszigetelődött Vlagyimir Putyin, az orosz elnök most váratlan helyről kapott elismerést. A The Wall Street Journal elemzője, Gerard Baker minden évben kihirdeti az év nyerteseit, és 2023-ban az év geopolitikai nyertesének nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnököt – számolt be róla a TASZSZ orosz hírügynökség.

A lap elemzője választását azzal indokolta, hogy a Kijev által beharangozott ukrán ellentámadás megtorpant, és nem érte el a várva várt áttörést. Ráadásul Oroszország gazdasága sikeresen ellenállt a nyugati szankcióknak, a Moszkvával szembeni európai határozottság halványul, az Ukrajnának nyújtott amerikai támogatás pedig lendületét vesztette.

Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter kedden úgy nyilatkozott, hogy az orosz hadsereg a legharcképesebb a világon, haditechnikájuk fölényben van a nyugati fegyverekkel szemben az ukrajnai hadszíntéren.

Putyin ráadásul minden bizonnyal újabb ciklusra hatalomban maradhat. A hivatalban lévő államfő elnökjelöltségét egyöntetű támogatásáról biztosította vasárnapi moszkvai kongresszusán a kormányzó Egységes Oroszország párt.

Gerard Baker nemcsak Putyint tüntette ki elismerésével, az év üzleti győztesének Elon Muskot választotta. Bár az elemző szerint egyértelmű, hogy a Twitter/X projektje egy vagyonba került, és egyelőre nagy bukásnak tűnik, az alapüzletei továbbra is jól teljesítenek.