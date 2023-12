Fennakadásokat okozott a tömegközlekedésben a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet által vasárnapra és hétfőre meghirdetett munkabeszüntetés a Volánbusznál. A sztrájk kiváltó oka az, hogy nem született béralku a jövő évre, a 25 százalékos dolgozói követelést pedig a Volánbusz vezetése, illetve az építési és közlekedési tárcát vezető Lázár János is teljesíthetetlennek, túlzottnak és időszerűtlennek nevezte.

Képünk illusztráció. Fotó: Volánbusz Zrt.

A tárcavezető a Facebook oldalán ugyanakkor elismerte azt, hogy maga a béremelési igény jogos. A sofőrök nem kaptak ajánlatot a munkaadói oldaltól, ezt követően léptek sztrájkba. A bejelentett munkabeszüntetés idején a Volánbusz biztosítja az elégséges szolgáltatásokat, de elindulás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni a járatokról a Volánbusz honlapján.

Erről a Volánbusz folyamatosan frissülő tájékoztatást ad a honlapján. Elvileg 23 ezer járatot kellene törölni, de mivel a munkabeszüntetéshez nem csatlakozott valamennyi sofőr, így

vasárnap a járatok nyolcvan százaléka, hétfőn pedig több mint a fele garantáltan elindul.

Az egységes fellépés hiányát rosszul fogadta Dobi István, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet elnöke, aki közösségi oldalukon árulóknak nevezte a sztrájktörő kollégáit. A BKK járatait is érinti a sztrájk, a Budapest határain túlra közlekedő járatokról itt tájékozódhatnak.

A Volánbusz elítélte a sztrájkot, jogszerűtlennek nevezve azt és arra hivatkozott, hogy az idei évre érvényes bérmegállapodásuk van amit hajszálpontosan be is tartottak.

A bértárgyalásokat is le fogják folytatni, a megegyezés szándékával ülnek asztalhoz, ám a béralku megkötéséhez bőven van idő, annak végső határidejét a munkaadó január 20-ában szabta meg. A Volánbusz a bíróságon kérte a sztrájk jogszerűtlennek nyilvánítását, de nem járt sikerrel.

A Volánbusz számára a legnagyobb értéket munkatársai jelentik, ezért megbecsüli munkavállalóit és dolgozói megtartására, megelégedésük növelésére törekszik

– fogalmaztak a közleményükben, hozzátéve, hogy a Volánbusz korábban már többször is kijelentette, és most is hangsúlyozza: elkötelezett a mielőbbi bérmegállapodásban.

A közlemény szerint a Volánbusz az eddigi gyakorlatához híven továbbra is nyitott a párbeszédre, a munkavállalókkal való együttműködésre, a munkahelyek stabilitása, megőrzése ugyanis a munkavállalók és a munkáltató közös ügye.