Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalássál és más bűncselekményekkel gyanúsítja a Vig Mórt, az Amnesty International Magyarország igazgatójának testvérét – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Nemzet: az Amnesty-vezér fölött összecsaptak a hullámok. Fotó: Amnesty International Magyarország/Facebook

A lap azt is hozzátette, hogy a bíróság elrendelte Vig Mór letartóztatását, akit egy több szász milliós illegális számlagyár működtetésével hozott összefüggésbe az adóhatóság. A cikk megjegyzi, hogy testvére, Vig Dávid az Amnesty International Magyarország igazgatói pozíciója előtt öt évig, 2011 és 2016 között Soros György alapítványánál, az Open Society Foundations (OSF) Emberi jogi programjának büntető igazságszolgáltatási csoportjában dolgozott.

„Az Amnesty egyébként jó ideje törekszik arra, hogy hazánk nemzetközi megítélése minél rosszabb legyen. Pár héttel ezelőtt például hét másik civil szervezettel együtt felszólították az illetékes minisztereit, hogy szigorúbban lépjenek fel a kormány ellen. A közös közleményben – amelyben részt vett Soros alapítványa, az Open Society Foundations – arra szólítottak fel, hogy a 7. cikk szerinti eljárás alapján vonják felelősségre a magyar kormányt. Két nappal később a magyar civil szervezetek (K-Monitor, Magyar Helsinki Bizottság, Mérték Médiaelemző Műhely, Political Capital, Transparency International Magyarország és Társaság a Szabadságjogokért és a baloldal külföldi kampányfinanszírozását levezénylő Action for Democracy) is támadásba lendültek. Ők is közös közleményt adtak ki, amelyben a kormány szuverenitásvédelmi törvényjavaslatát bírálták” – írta a Magyar Nemzet.

Az újság szerint tehát könnyen lehet, hogy amíg Vig Dávidék a jogállamiság és a korrupcióellenes harc ügyében külföldön támadták a magyar kormányt, addig testvére súlyos bűncselekmények elkövetésében vett részt.