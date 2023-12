Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők feje lehet az új kihívója Volodimir Zelenszkij jelenlegi ukrán elnöknek. Noha Zelenszkij ellenzi a jövőre tervezett elnökválasztás megtartását, megfigyelők nem zárják ki, ha a Rada, az ukrán törvényhozás megszavazza, mégis lesz elnökválasztás.

Valerij Zaluzsnij - Ukrajna új elnöke lesz?

Fotó: AFP

A választáson a csökkenő népszerűségű, de még mindig erős pozíciójú Zelenszkijt egy ember szoríthatja meg: az ukrán hadseregparancsnok, Zaluzsnij. Népszerűsége napról-napra nő, egyre többen látják benne Ukrajna megmentőjét. Híveihez csatlakozott nemrég a világbajnok ex-bokszoló, Kijev főpolgármestere, Vitalij Klicsko is, aki szembement Zelenszkíjjel és Zaluzsnij pártjára állt.

Alekszej Aresztovics, Zelenszkij régi barátja, az elnöki iroda leváltott tanácsadója is láthatóan szembefordult az ukrán elnökkel, így Zaluzsnij támogatójának (és talán az elnöki posztért versenytársának) tekinthető. Saját, 1,7 milliós követőtáborával egy Youtube-csatornán keresztül orosz nyelven tartja a kapcsolatot. Aresztovics kiemeli: a hadsereg alapja az egységes, egyetlen parancsnoki lánc. Ami most, 2023 végéhez közeledve csak részben igaz. Két parancsnoki lánc látható ugyanis: az első az államelnök (mint hadsereg főparancsnok) és a hozzá hű katonai vezetők, a második a tényleges lánc, az operatív főparancsnoké és a hadsereghez hű tiszteké.

Zelenszkij és Zaluzsnij - később az elnök átnyúlt a hadsereg feje felett

Fotó: AFP

Még életében falut neveznek el róla

Ugyanakkor Zaluzsnij jó híre növekszik. El akarnak róla elnevezni egy északkelet-ukrajnai kis falut, az 1948 óta létező Vatutyine-t. Az 1200 lelket számláló település lakossága nevében benyújtott névváltoztatási kérelmet a hatóságok vélhetően kedvezően bírálják el. Az előző (jelenlegi) névadó, Nyikolaj Vatutyin marsall, második világháborús szovjet katonai személyiség, mint településnév-birtokos amúgy sincs az ukrán hatóságok ínyére. A Vatutyint szállító gépkocsit 1944-ben a de facto a németek oldalán harcoló UPA (Ukrán Felkelő Hadsereg – a szélsőségesen nacionalista banderisták katonai szárnya) egyik ukrán százada a nyugat-ukrajnai Rovno térségében megtámadta, a tűzharcban a szovjet generális súlyos sebet kapott, amelybe később bele is halt. A róla elnevezendő falu neve Zaluzsine lesz.

Az új névadót sok ukrán félistenként imádja, tiszteli.

Mások, - mint Alekszandra Tridub helyi lakos a faluba látogató El Pais különtudósítónak, Christian Segurának - elmondta, hiányolják, hogy a polgármester még csak szavazásra sem bocsátotta a falu átnevezését.

Zaluzsnij egyébként Zelenszkij elnök embereként került 2021-ben viszonylag fiatalon, 49 évesen a hadseregparancsnoki tisztségbe. Évfolyamelsőként, vörös-diplomásként végzett az Ukrán Nemzetvédelmi Egyetemen. Szakaszparancsnoktól zászlóalj-parancsnokig végigjárta a csapattisztek szamárlétráját, megismerte a különféle csapatokat, haderőnemeket. Parancsnokhelyettesként szolgált az Ukrán Különleges Erőknél is.

Zaluzsnij graffiti a herszoni repülőtér falán - már életében legendává vált

Fotó: Anadolu via AFP

Ő az első ilyen magas beosztású ukrán katona, aki nem volt tagja a Szovjetunió hadseregének, nem tanult az oroszországi katonai oktatási rendszerben. Az ukrán nemzeti hagyományok és a nyugati katonai intézmények, katonai eszmevilág neveltje. Zaluzsnij tábornok többgenerációs katonacsaládból származik. A 2013-2014-es átalakulás óta folyamatosan harcban áll Ukrajna szuverenitása védelmében, jegyzik meg életrajzírói. Ismerte ellenfeleit, emiatt sem lepődött meg, amikor 2022. február 24-én megindult Ukrajna ellen az oroszországi erők fegyveres támadása. „Számítottam rá” – mondta, ellentétben főnökével és patrónusával, Zelenszkij elnökkel, aki az utolsó pillanatig kételkedett a moszkvaiak támadásában.

Kiváló nemzetközi kapcsolatok

Mint világéletében hivatásos katona, kevéssé kötődött a politikához, neki feladatul az ország védelmét szabták meg a külső támadókkal szemben. Ez országelnökként akár előnyére is szolgálhat. Emellett igen jó nemzetközi katonai kapcsolatai vannak. Lloyd Austin tábornokkal, a Pentagon jelenlegi fejével is jól megértik egymást. Mark Milley tábornok, az USA hadsereg vezérkari főnökei egyesített bizottságának nemrég távozott elnöke – a legmagasabb beosztás egy hivatásos amerikai katona számára – kiváltképpen pozitívan nyilatkozott róla. Zaluzsnij is „a barátomnak” nevezte Milleyt. Felhívta telefonon, hogy megköszönje az amerikai tábornoknak a hivatali idejében nyújtott támogatást – és már mint nyugdíjast, magánszemélyt meghívta magához Ukrajnába.

Katonaemberként egyenes, nem fél szembeszállni akár patrónusával sem. Miközben Zelenszkij elnök változatlanul hangoztatja: Ukrajna katonailag legyőzi Oroszországot és visszavesz mindent,

Zaluzsnij reálisabb: elismeri, hogy a haderő a fronton igen nehéz helyzetben van.

Véleményét nyíltan vállalja.

A támadó oroszországi hadsereggel szemben folytatott harc első szakaszában, nagyjából 2023 elejéig, Ukrajna komoly harctéri sikereket ért el. Amikor Zelenszkij elkezdett egyre nagyobb mértékben beavatkozni a hadsereg vezetésébe (2023 nyarától), ez az előny elveszni látszott. Hogy van-e a két folyamat között összefüggés, s ha igen, milyen értelemben, azt majd a történészeknek kell kideríteniük. Tény, hogy az idén kora nyáron indított katonai offenzíva leült. Katonai elemzők szerint ebben szerepet játszhatott a kapkodás, az elő nem készítettség is – és a rossz irányba támadást kijelölő államelnöki parancsok. Ez utóbbira ukrán bloggerek a horlivkai és a bahmuti csatákat hozzák fel.

Ha ukrán elnök lesz, Zaluzsnij bizonnyal megőrzi a hivatásos, komoly katonákat jellemző objektív helyzetértékelését, helyzet-felismerését. Szüksége lehet rá, mert Ukrajna helyzete, jövője roppant bizonytalanná vált. Egy ilyen helyzetben csak a következetes, a napi politikai szempontokat a lehető legnagyobb mértékben visszaszorító, a nemzet (és az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek) érdekeit képviselő elnök állhat helyt.