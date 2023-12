Magyarország és Törökország minden eddiginél szélesebb körű energetikai együttműködésbe kezd egy friss megállapodás alapján, amelynek nyomán jövő évtől megindulhat a törökországi földgáz vásárlása – jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A tárcavezető a török energiaügyi, ipari és kereskedelmi miniszterekkel folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a felek öt megállapodást írtak alá, márpedig az utóbbi évekből jól látható, hogy minél szorosabb a két ország együttműködése, annál több tud abból hazánk profitálni. Üdvözölte, hogy az MVM és a BOTAS közötti friss megállapodás értelmében Magyarország és Törökország minden eddiginél szélesebb körű energetikai együttműködésbe kezd.

Tájékoztatása szerint Törökország szerepe jelentősen felértékelődik, miután a földgázvásárlás jövő évi megindításával tranzitországból forrásországgá is válik.

Együttműködés indul emellett a bértárolással, az infrastruktúra-fejlesztéssel, illetve a megújuló energiák, a hidrogén felhasználásával kapcsolatban is.

Aláhúzta: miközben az súlyos energiaválsággal néz szembe, Magyarország ellátása stabil lábakon áll, mert megbízható partnerektől vásárol energiahordozókat, és azokat megbízható partnerek szállítják hazánkba. A szállításban pedig szavai szerint Ankara kulcsfontosságú, a Török Áramlat vezetéken keresztül idén már több mint ötmilliárd köbméternyi földgáz érkezett.

„Az elmúlt hetek fejleményei világossá tették, mekkora jelentősége van a megbízható partnereknek, mivel velük ellentétben a megbízhatatlan tranzitpartnerek nagyon gyorsan komoly kockázatot tudnak jelenteni egy másik ország energiaellátásának biztonsága szempontjából” – nyilatkozta Szijjártó Péter.

A tárcavezető tudatta, hogy szorosabbra vonják az együttműködést a közlekedési infrastruktúra fejlesztésében is azzal, hogy a legnagyobb magyar és török vasútépítő vállalat, a V-Híd Építő Zrt. és a Gülermak is szövetségre lép: „Ezáltal létrejön egy olyan képesség, amely lehetővé teszi, hogy a nagy, Európát és Ázsiát is összekötő fejlesztésekben, beruházásokban magyar, illetve török részvétel is megvalósuljon, ezzel a magyar vasútépítési ipar is újabb dimenziót lép.”

Kitért arra is, hogy együttműködési megállapodást kötött a Magyar Nemzeti Levéltár és a török elnöki hivatal levéltárának igazgatósága, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és a TRT török állami médiaszolgáltató, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Yunus Emre Intézet is.

Magyarország és Törökország két olyan ország, két olyan nemzet, amelyek nem hagyják lebeszélni magukat arról, hogy történelmi örökségeikre büszkék legyenek

– jelentette ki a külügyminiszter.

A miniszter hangsúlyozta, hogy Budapest és Ankara ma ünnepli a diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulóját. Illetve arra emlékeztetett, hogy Orbán Viktor kormányfő és Recep Tayyip Erdogan török elnök a nap folyamán aláírják a megállapodást a kiemelt stratégiai partnerségről, márpedig az elmúlt évekből jól látható, hogy minél szorosabb a két ország együttműködése, annál több tud abból hazánk profitálni.

Nemcsak Recep Tayyip Erdogan érkezik hétfőn Magyarországra, hanem a fél török kormány is – erről a török állami hírügynökség számolt be. Az Anadolu diplomáciai forrásokra hivatkozva azt írta, hogy nyolc tárcavezető kíséri el budapesti útjára a török államfőt. A népes delegáció nem véletlen, a kiszivárgott információk szerint a magyar–török csúcs keretében terv szerint 16 dokumentumot írnak alá a felek.