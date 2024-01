A német alkotmánybíróság kedden úgy döntött, hogy a szélsőjobboldali Die Heimat, ismertebb nevén a Nemzeti Demokrata Párt (NPD) a következő hat évben nem részesülhet állami támogatásokban, és a szervezetnek járó adókedvezményeket is megszüntette – írta a Deutsche Welle.

A szélsőjobboldali NPD évek óta küzd a túlélésért, a bírák döntése kegyelemdöfés lehet a párt számára.

Fotó: Stefan Sauer / DPA / AFP

A döntés bizonyos mértékig szimbolikus, mivel a Die Heimat (A Haza) az utóbbi időben sem kapott már támogatást a német államtól, mivel az előző választásokon nem kapott elegendő szavazatot – ugyanakkor az adókedvezményes státuszának elvesztésével az alkotmánybíróság gyakorlatilag ellehetetlenítette a párt további működését.

Az intézkedés azonban fontos szerepet játszhat Olaf Scholz kancellár terveiben, aki a közelmúltban kemény támadást indított egy másik jobboldali párt, az Alternatíva Németországért (AfD) ellen.

Barbel Bas, a Bundestag elnöke szerint az NPD elleni lépések fontos politikai célt szolgálnak, mivel a lakosság számára soha nem volt megmagyarázható, hogy „jobboldali, államellenes pártok” miért kapnak támogatást az adófizetők pénzéből.

A pártot legutoljára 2017-ben próbálták meg betiltani, ám akkor a bíróság úgy ítélte meg, hogy a választásokon sorra bukó NPD-nek nincs elég befolyása ahhoz, hogy elérje „alkotmányellenes céljait”. A német törvények szerint ugyanis az alkotmányos, demokratikus rend aláásásának kísérletében bűnösnek talált szervezetektől első fokon legfeljebb hat évre meg lehet vonni az állami pénzeket.

A mostani döntést megelőzően is erről szóltak a viták – többek között a német kormány és a parlament mindkét háza is kérvényezte még 2019-ben a párt eltiltását –, s bár programjuk nem adott elég indokot, kis méretük elég volt a támogatások beszüntetéséhez.

A Die Heimat utoljára 2016-ban részesült nagyobb támogatásban, amikor 1,1 millió eurót kapott a választásokon elért sikerei miatt – a szociáldemokratákhoz (SPD) és a kereszténydemokratákhoz (CDU) képest, amelyek évente közel 51 milliót kapnak, ez az összeg eltörpül.

Ez az első alkalom, hogy egy párt esetében így döntött az alkotmánybíróság, ám a kritikusok attól tartanak, hogy nem ez lesz az utolsó – az AfD ugyanis komoly fenyegetést jelent a Scholz-koalícióra.

Az NPD-vel szemben a pártnak nincs hiánya támogatókban, és a közelgő tartományi, valamint európai parlamenti választásokon is az egyik legerősebb jelöltként szerepelnek. A válságból válságba bucskázó Scholz-kormánnyal szemben a szélsőjobboldali, nyíltan bevándorlásellenes AfD egyre nagyobb népszerűségre tesz szert, főleg a jelenleg lázadozó mezőgazdasági szektorban és Németország ipari régióiban.

A közelmúltban azonban a baloldali koalíció támogatói tömegtüntetéseket szerveztek – Scholz és több kormánytag részvételével –, ahol a párt betiltását követelték, miután kiszivárgott egy felvétel az AfD tanácsadói és más jobboldali szervezetek képviselőinek a tárgyalásáról, ahol az országot fojtogató migránsválság megoldásáról vitatkoztak.

A kormány kritikusai szerint azonban ezek a megmozdulások amellett, hogy a történelmi gazdatüntetésekre válaszolnak, figyelemelterelésként is szolgálnak a baloldali szavazók számára, és az ellenségkeresésnél az NPD és most az AfD is kiváló célpont volt.