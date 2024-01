A jövőben egyszerűbben és gyorsabban vezethetnek be 30 kilométer per órás sebességkorlátozást Ausztriában, ezzel megkönnyítve az osztrák városok és a helyi önkormányzatok dolgát. Az alacsonyabb sebesség nagyobb biztonságot jelent, és jobb életminőséget biztosít a helyiek számára – foglalta össze a kormány álláspontját a kisebbik koalíciós pártot képviselő Leonore Gewessler közlekedési és környezetvédelmi miniszter.

Fotó: Shutterstock

Az osztrák tárcavezető hangsúlyozta, hogy a sebességcsökkentés kevesebb közlekedési balesetet, kevesebb károsanyag-kibocsátást és kisebb zajterhelést eredményezne. Ezen túlmenően jelentős pénzmegtakarítással is járna az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás révén – írja az Infostart. Az önkormányzatok már korábban is tudták, hogy hol lenne szükséges az 50-ről 30 kilométeresre csökkenteni a sebességet, eddig azonban jelentős bürokratikus akadályokat kellett leküzdeniük, és különböző jelentéseket kellett készíteniük.

Az ORF közszolgálati médium szerint a szabályok változása biztosítja az önkormányzatok számára a csökkentett sebességű zónák gyorsabb bevezetését, sőt – mint azt Gerhard Karner néppárti belügyminiszter hangsúlyozta – a polgármesterek számára lehetővé teszi a konkrét helyi igényekre szabott megoldások kidolgozását is.

Az illetékes hatóságok ennek megfelelően csökkenthetik a megengedett sebességet a kiemelten védelemre szoruló területeken, így iskolák, óvodák, szabadidős létesítmények és játszóterek, valamint kórházak és idősotthonok előtt.

A belügyminiszter utalt arra, hogy tavaly mintegy 15 ezer közlekedési baleset történt a helyi utakon, és a kiemelt védelemre szoruló helyeken 80 halálos áldozatot követelt. A reform célja az is, hogy a helyi hatóságok számára megkönnyítsék a sebességkorlátozás betartásának ellenőrzését, mert a jövőben sebességmérő kamerákkal maguk is végezhetnek ellenőrzéseket. A belügyminiszter hangsúlyozta, hogy az intézkedéstől a rendőrség terheinek csökkentését is várja.