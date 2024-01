Kegyetlen hóvihar csapott le Németországra – hatalmas dugók alakultak ki az autópályákon

Jelenleg az összes autópályán több kilométeres torlódások vannak – közölte a német rendőrség szóvivője. Reggel a rendőrségi tájékoztatás szerint sokan elakadtak a jeges utak miatt. A váratlan mennyiségű hó miatt már szerda este óta akadozik a forgalom.

Fotó: AFP

Hessen tartomány keleti részén a téli időjárás miatt továbbra is hatalmas forgalmi fennakadásokat vannak több autópályán is – számolt be róla a Bild. A Lohmarból Bad Honnefbe tartó 3-as autópályán csütörtök reggel hosszas torlódás alakult ki:

a jeges autópályán beállt forgalmi dugó akár 36 kilométer hosszú is lehet.

„Az álló teherautók miatt az autók néha elhaladhatnak, de a helyzet valójában még mindig – óvatosan mondom – kissé kaotikus” – nyilatkozta a német rendőrség szóvivője. Az érintett autósokat továbbra is a Német Vöröskereszt látja el itallal. Ezen túlmenően a Szövetségi Műszaki Segélyszolgálat erői a helyszínen vontatják vagy tolják a teherautókat.