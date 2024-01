Az orosz ellenzék Borisz Nagyezsdin elnöki jelölését kérte, aki nyilvánosan ellenzi Oroszország Ukrajna elleni háborúját és Vlagyimir Putyin elnök politikáját. Nagyezsdin azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a televízióban többször is hangot adott a háborúellenes véleményének: hibának nevezte Ukrajna megtámadását, és azt mondta, hogy Oroszország jelenlegi módszereivel nem fog tudni felülkerekedni az ukránokon – írja a The Kyiv Independent.

Fotó: AFP

Nagyezsdin kampányában a békét hangsúlyozza a „militarizmus” helyett, valamint nagy hangsúlyt szeretne fektetni a civil társadalomra, és elmondása szerint az európai országokkal való együttműködésre fókuszálna, nem pedig Oroszország elszigetelésére. Ugyanakkor kijelentette, hogy nem az orosz alkotmány ellen beszél, hisz azt támogatja, és orosz hazafinak tartja magát.

Nagyezsdin a honlapja szerint több mint 80 ezer jelöléstámogató aláírást gyűjtött össze, és 100 ezer aláírásra van szüksége, amelyet legalább 40 különböző orosz megyében gyűjtöttek össze, hogy indulni tudjon a márciusra tervezett elnökválasztáson.

Nagyezsdin találkozott az Oroszországon belül növekvő mozgósításellenes mozgalom képviselőivel is, amiről úgy számoltak be helyi források, hogy „irritálta” a Kremlt. Putyin ötödik alkalommal indul az orosz elnöki választásokon, és széles körben gondolják úgy, hogy meg is fogja nyerni. Egyelőre nem tűnt fel egy olyan politikus sem, aki bármilyen eséllyel szállna szembe vele az elnökválasztáson, de egyértelmű, hogy Nagyezsdin erre pályázik.

Alekszej Navalnij és Vlagyimir Kara-Murza, az orosz ellenzék két legismertebb személyisége évtizedes börtönbüntetését tölti, ezért nem is tudnak indulni az elnökválasztáson. Az ellenzéki politikusok a választást a demokrácia megcsúfolásának tartják, ám Putyin támogatói szerint erről szó sincs, hiszen az oroszok körében több mint 80 százalékos támogatottságot jeleznek a közvélemény-kutatók a jelenlegi elnöknek, az Ukrajna ellen indított háborúja ellenére.