A francia vámhatóság nyomozói több mint egy tonna kannabiszt foglaltak le egy német kamionban. A fuvarlevél szerint a tehergépkocsi Spanyolországból tartott Németországba.

Fotó: Shutterstock

A kamiont Lyon városától északra állították meg Lons-le-Saunier mellett ellenőrzésre az autópályán.

A nyomozók összesen 1,3 tonna kannabiszt találtak a német kamionban.

A vámhatóság pénteki közlése szerint a kannabiszt a kamion farakomány közé rejtették. Egy drogkereső kutya különös érdeklődést mutatott a rakomány egy része iránt, aminek tüzetesebb átvizsgálása során a vámhatóság nyomozói meg is találták a kábítószert.

Németországban egyébként 2023. év végétől szabadon lehet használni a marihuánát, ugyanis annak legalizálása mellett döntött a német kormány. Az elfogadott javaslat a kannabisz termesztését és fogyasztását is legalizálta, igaz, korlátok között. A nagykorú állampolgárok 25 gramm kábítószert tarthatnak maguknál, sőt, három tőig a kender otthoni nevelését is engedélyezik. A jogszabály arról is rendelkezik, hogy legfeljebb 500 fős marihuánaklubok jöhetnek létre, és ezek kereskedhetnek a droggal, amit csak a saját tagjaiknak értékesíthetnek.