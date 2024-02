Drón- és rakétatámadásokra keltek az ukránok, több civil is életét vesztette

Az orosz erők 17 különálló támadást indítottak szerdáról csütörtökre virradó éjszaka, melyek főleg légi csapások voltak. A támadások főleg Mikolajiv, Odessza, Vinnicja és Dnyipro régióit érintette. A légi csapások visszaverésében az ukrán légierő mobil tűzoltócsoportjai is részt vettek.

Az ukrán légvédelem majdnem egy tucat orosz drónt semmisített meg az éjszaka folyamán.

Fotó: Anadolu via AFP

Az orosz légi támadásokat végrehajtó robotrepülőket a Krím-félszigeten lévő Chauda-fokról indították. A The Kyiv Independent beszámolója szerint

Ukrajna 11 Shahed típusú támadódrónt lőtt le az éjszaka folyamán.

A hajnali órákban Oroszország további nagyszabású rakéta- és dróntámadásokat hajtott végre különböző ukrán területeken, melyekben 5 ember meghalt és 50 megsebesült.

A csütörtök délelőtti ukrán közlés szerint Oroszország újabb támadásokat hajtottak végre Donyeck és Harkov tartományokban, melyekben további 1 ember vesztette életét és 15-en pedig megsebesültek. Donyeck megye kormányzója, Vadim Filaskin arról számolt be, hogy a csapások miatt több helyen is sérült a polgári infrastruktúra, valamint folyamatosan nő a sérült civilek száma.

Filaskin nyilatkozata szerint

az elmúlt nap folyamán 81 embert, köztük 12 gyereket evakuáltak a frontvidékről.

Oroszország szerda hajnalban rég nem látott intenzitással kezdte támadni Ukrajnát. Az orosz hadsereg cirkálórakétákkal lőtt több várost is, a legnagyobb bombázás Kijevet érte. „Robbanások rázzák meg a várost. A légvédelem működik. Mindenki maradjon az óvóhelyeken” – mondta Vitalij Klicsko polgármester. A légierő jelentése szerint az orosz rakéták továbbra is Kijev irányába mozognak. Ugyanakkor a Hmelnickij és a Lviv régiókban is nagy erőkkel bombáznak az oroszok.