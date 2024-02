Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, nyilvánosságra hozták a 2023-as év végi vagyoni helyzetüket az országgyűlési képviselők és az állami és kormányzati vezetők.

Meglepően gazdagodó magyar politikusok: van, aki utat vásárolt magának, mert elege lett a bevándorlókból (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)

Nagyobb cikkben foglalkoztunk Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc bevallásával, ebben az írásunkban pedig további, főképp ellenzéki honatyák bevallásait vesszük számba. A kormánytagok vagyonnyilatkozatairól külön cikket készítünk.

Hadházy Ákos vagyona

A független politikus továbbra is részben tulajdonosa egy szekszárdi háznak, illetve egészben egy félhektáros szőlőnek. Emellett Hadházy Ákos a 2022-es évhez hasonlóan rendelkezik egy 30 négyzetméteres lakással Bécsben, amelynek továbbra is 50 százalékban tulajdonosa.

A 2022-es évhez képest láthatóan csökkent a politikus anyagi támogatása: civilek adományként 2023-ban mindössze 1,5 millió forintot juttattak az országgyűlési képviselőnek. Egy évvel korábban még 16,8 millió forintot kapott, igaz, akkor adománygyűjtő kampányt indított.

A friss vagyonnyilatkozat szerint 2023-ban a politikusnak nem volt bevétele az állatorvosi rendelőjéből, kizárólag országgyűlési képviselői javadalmából és az adományokból élt. Mindezek mellett a képviselő tartozása a 2022-es 16,1 millió forintról 14,8-ra csökkent egy bankkal szemben, míg egy magánszemélynek továbbra is 3,9 millió forinttal tartozik.

Tóth Bertalan vagyona

A 2023-as vagyonnyilatkozata szerint a szocialista politikus korábbi életbiztosítása ötmillió forintra és 92 ezer euróra (körülbelül 40 millió forint) nőtt. Más szerződés alapján fennálló pénzkövetelésének összege 10 millióra forint maradt. Az MSZP frakcióvezetőjének 2022-ben két pécsi házzal gyarapodott az ingatlanvagyona: egy 120 és egy 54 négyzetméteres családi házat szerzett (nem 100 százalékos tulajdonban). Tavaly azonban újabb ingatlanokra nem tett szert.

Kunhalmi Ágnes vagyona

Kunhalmi Ágnes, az MSZP-társelnöke 2023-ban megvette a korábban felerészben tulajdonában lévő 57 négyzetméteres, XIII. kerületi lakás másik felét is. Mindezek mellett örökölt Kiskunmajsán egy 6271 négyzetméteres külterületi gyümölcsöst, amelynek felerészben lett tulajdonosa. Szintén felerészben örökölt egy 4474 négyzetméteres szántót, ugyancsak Kiskunmajsán. Ezzel még nincs vége, mert ugyancsak Kiskunmajsán 1/8-ad részben örökölt egy 817 négyzetméteres telket lakóházzal is.

Azonban a megtakarításai jelentősen csökkentek a korábbi évhez képest. Értékpapírban mintegy 650 ezer forintos megtakarítása keletkezett, de a korábbi több mint 15 millió forintos devizában lévő forrása hárommillió forint alá esett.

Jakab Péter vagyona

Jakab Péter, jelenleg független országgyűlési képviselő, korábban a Jobbik elnöke lényegében immáron második éve hagyja teljesen üresen a vagyonnyilatkozatát. Ezúttal is mindössze annyit tüntetett fel, hogy országgyűlési képviselőként havi legfeljebb bruttó 5 millió forint jövedelemben részesül. Elnöke még a Nép Pártján Mozgalom Magyarország Egyesületnek, ahogy a Nép Pártján pártnak is. De ezekért nem kap díjazást. Ezt követően pedig január 24-én aláírta a vagyonnyilatkozatát és le is tudta az idénre a bevallást.

Hogy valóban mindenét elveszítette-e, ennyiből nehéz lenne megállapítani. Ám tény, hogy két éve beszámolt arról, hogy közös háztartásban él feleségével és gyermekeivel. Az előző évtől csupán a gyerekeiről tett említést. Az is tény, hogy a 2021-es vagyonnyilatkozatában még egy 106 négyzetméteres miskolci lakásról is szót ejtett.

Gelencsér Ferenc vagyona

A Momentum megbukott elnöke azzal vár híressé, hogy kriptóban tartja a pénzét. Ez nem is változott, legfrissebben

4,7 millió forintos megtakarítása van kriptovalutában,

továbbá több mint 10,5 millió forintja értékpapírban,

valamint 5,2 millió forintos megtakarítása pénzintézeti számlán.

Gelencsér Ferencnek egy évvel ezelőtt még csak 1,7 millió forintos megtakarítása volt kriptovalutában, 7,2 millió forint pénzintézeti számlán, értékpapírból származó összeg pedig nem volt feltüntetve a korábbi vagyonnyilatkozatában. A politikusnak tartozása és kocsija sincs.

Kövér László vagyona

Még 2022-ben Kövér László vagyonnyilatkozatából kikerült egy 143 négyzetméteres szigetszentmiklósi családi ház, és ezúttal sincs feltüntetve ingatlan a nevén. Azonban a házelnök megtartotta a Skoda Superbjét, amelyet 2014-ben vásárolt meg.

Kövér Lászlónak 950 eurója, 710 dollárja és 257 ezer forintja van készpénzben. A bankban csaknem két és fél millió forintot tett félre, emellett csaknem kilencmillió forintos hitelt tudhat a magáénak.

Kocsis Máté vagyona

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője nem rendelkezik ingatlantulajdonnal, így volt ez már az előző vagyonbevallásában is. Ugyancsak ismétlődő elem, hogy birtokol egy Szász Endre-festményt, amelyhez még 1982-ben jutott hozzá ajándékozás útján.

Változás viszont, hogy ezúttal feltűntetett névértéken húszmillió forintot Prémium Magyar Államkötvényben. Folyószámlán és készpénzben összesen csaknem 61 millió forintot tart, ami valamivel elmarad a tavalyi, csaknem 69 milliótól. Igaz, ebből 28 millió forint korábbi családi kölcsön kiegyenlítéséből származott.

Megbízatásaként az országgyűlési képviselőséget, illetve a Hobby Key Kft-ben betöltött tisztségét szerepeltette. Utóbbiért legfeljebb havi bruttó 500 ezer forintot kapott.

Tordai Bence vagyona

Tordai Bence, a Párbeszéd társelnöke továbbra is birtokolja a vitatott körülmények között felépített, majd később lebontásra ítélt II. kerületi villa 8/24-ed részét. Emellett változatlanul felerészben birtokol egy Magyarnádorban található ingatlant.

A politikus bankhitellel rendelkezik, adóstársként több mint 18 millió forint, míg önállóan 5,7 millió terheli a politikust. Magánszemélyeknek 6,6 millióval tartozik, ami 1,1 millióval több mint a 2022-es évben volt.

Az országgyűlési képviselői javadalmazásán felül semmilyen extra bevételi forrása nincs, sem a Párbeszéd, sem pedig a Megújuló Magyarországért Alapítvány nem javadalmazza a politikust. Tordai Bence egy 2018-as Toyota típusú gépjárművet használ.

Toroczkai László vagyona

Toroczkai Lászlónak, a Mi Hazánk Mozgalom elnökének a vagyonnyilakozata alapján továbbra is két ásotthalmi ingatlanja van. Autója nincs, miként értékpapírja, megtakarítása sem lett. Csakhogy a pártelnök tavaly vásárolt egy 521 négyzetméternyi kivett utat, ami a tanyájukhoz bevezető rövid út.

A vagyonnyilatkozatban feltüntette, hogy azért vásárolta meg az utat,

mert elege lett az azon keresztül vonuló illegális migránsokból, embercsempészekből és egyéb bűnözökből.

A Mi Hazánk vezetőjének a hitelintézetekkel szembeni tartozása 4,5 millióról 3,8 millióra csökkent. Magánszemélyeknek fennálló 2,5 milliós tartozását pedig törlesztette.