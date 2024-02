„Emberi léptékkel ki nem fejezhető tragédia” – ezzel indokolta a bíró a Hableány-ügyben zajló kártérítési per ítélethirdetésén azt, hogy miért ítélt meg hatalmas kártérítést a tragédiában elhunyt áldozatok hozzátartozóinak. A perben 78-an jelentettek be kárigényt, összesen 4,3 milliárd forintos értékben, ebből a bíró 1 milliárd 825 millió forintos kártérítést tartott jogosnak és ítélt meg – írta meg a HVG.

Hableány-tragédia megemlékezése

Fotó: Dombóvári Tamás/Bors

Négy esetben véleménye szerint a kártérítésre a felperes egyáltalán nem volt jogosult. A bíró kiemelte, hogy a kártérítés nem emberi életek pénzbeli értékéről szól, hanem az elszenvedett sérelem alapján az a díj, amely a hatályos jogszabályok alapján jár. A Viking Cruises AG-nek és a Panoráma Decknek a hatalmas összeget 15 napon belül kell megfizetnie. Az áldozatok hozzátartozóinak járó összegek között nagy szórás van: van, aki ötmilliót, míg van, aki 80 milliót fog kapni.

A bíró az ítélet indoklásában külön kitért arra, hogy a Vikinget képviselő ügyvédek állították: a Hableánynak valójában úgynevezett kitérési kötelezettsége lett volna a Viking Sigyn előtt. A bíró szerint viszont abszurd, hogy a Viking méretének mindössze negyvenedével bíró Hableánynak kellett volna a baleset előtt kitérnie a Sigyn elől.

Feltéve, de nem megengedve, hogy a Hableánynak lett volna kitérési kötelezettsége, az sem alap a nagy hajónak arra, hogy úgy hajózzon, mintha nem lenne előtte egy kisebb hajó, és azt legázolja

– magyarázta a bíró.

Az indoklásban a bíró beszélt arról is, hogy a Hableány hajózásra alkalmatlan állapotban hajózott ki a baleset éjszakáján. Egy matrózzal kevesebb volt ugyanis a fedélzeten. Azt, hogy hány matróznak kell lennie egy hajó fedélzetén, az úgynevezett hajózási bizonyítvány rögzíti. Lehetetlen utólag megmondani, hogy elkerülhető lett-e volna a baleset, ha van egy második matróz is a Hableány fedélzetén. A bíró szerint viszont „több szem többet látott volna”, így talán felismerték volna, hogy a kishajónál negyvenszer nagyobb Viking Sigyn veszélyesen közel ér hozzájuk. Egy matróznak ezt ugyanis kötelessége észlelni, hiszen köteles részt venni a veszélyhelyzetek felderítésében és azok elhárításában is.

A Hableány ügyben több per is indult, de egyelőre első fokon kizárólag a Viking Sigyn kapitánya ellen zajló eljárás zárult le. Jurij C. ukrán kapitányt a bíróság öt és fél év fogházbüntetésre ítélte, amiért legázolta a Hableány sétahajót 2019. május 29-én.