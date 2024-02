MKI: nem a nemzetközi nyomás miatt enged a kormány a svéd NATO-csatlakozás ügyében

A magyar kormány fontosnak tartja a NATO megerősítését, de kölcsönös tiszteletet vár el minden régi és új tagállamtól, és támogatja a szövetségen belüli rendszeres politikai konzultációt – közölte a Magyar Külügyi Intézet (MKI). Azt írták: ezért hívta meg a magyar fél Budapestre a svéd miniszterelnököt, akinek látogatásával várhatóan elhárul az akadály a svéd NATO-csatlakozás magyar Országgyűlés általi elfogadása elől.

Bár Magyarország álláspontját sokan a csatlakozás felesleges lassításaként értékelték, a magyar stratégia biztosította a megerősödését, és saját nemzeti érdekei szempontjából is fontos eredményeket ért el – mutattak rá. A miniszterelnök hétvégi bejelentése alapján a svéd NATO-csatlakozást hamarosan Magyarország is támogatni fogja, és ennek egyik hozadéka lehet a magyar fél számára rendkívül kedvező katonai ügylet aláírása is, amely által egyebek mellett Gripen vadászgépekhez juthat az ország – fogalmaztak.

Svédország az Ukrajna elleni orosz inváziót követően kérte felvételét az észak-atlanti szövetségbe, párhuzamosan Finnországgal. Magyarország és Törökország kivételével valamennyi NATO-tagállam parlamentje gyorsan ratifikálta is a szerződéseket, a törökök idén január végén tették meg ezt.

A hétvégi évértékelőben Orbán Viktor miniszterelnök nyilvánvalóvá tette, hogy a svéd NATO-csatlakozásról szóló vita a végéhez közeledik, és a magyar parlament a kezdeti ülésszakaszban ratifikálhatja azt. A politikai üzenet világos volt: Magyarország fontosnak tartja a NATO megerősítését, de kölcsönös tiszteletet vár el minden régi és új szövetségestől, és ezért hajlandó konfliktust vállalni – magyarázta az MKI. A közleményben megjegyezték: a csatlakozás ügyében intenzív tárgyalás folyik a svéd és a magyar fél között, melynek része egy,

Magyarország számára rendkívül előnyös katonai és hadiipari megállapodás is, ami a magyar Gripen-program megújítását is magába foglalhatja, hiszen a most hatályban lévő szerződés hamarosan lejár.

A Magyar Külügyi Intézet emlékeztet, hogy hétvégén egy amerikai szenátori küldöttség érkezett Magyarországra, azzal, hogy Magyarország most ratifikálja Svédország csatlakozását, az intézet szerint „nem a nemzetközi nyomásnak enged, hanem elismeri, hogy a kezdetektől fogva kitűzött előfeltételek végre teljesültek”.