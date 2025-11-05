Deviza
Kibertámadások árnyékában: Magyarország még védett, de nem dőlhetünk hátra

Bár Magyarország továbbra sem tartozik a leginkább veszélyeztetett országok közé, a szakértők szerint a kibertámadások száma és összetettsége itthon is gyorsan növekszik. A Microsoft friss elemzése arra figyelmeztet: a megelőzés kulcsa már nemcsak a technológia, hanem a szervezeti tudatosság és a többfaktoros védelem.
Zováthi Domokos
2025.11.05., 05:20
Fotó: DPA / AFP

Az idei év első felében Magyarország a 42. helyen állt azok között az országok között, ahol a leggyakrabban értek kibertámadások vállalatokat és intézményeket – derült ki a Microsoft lapunknak küldött kutatásából. Európán belül a 17. helyet foglalta el, a támadások alig több mint 1 százaléka érintette a hazai szervezeteket.

microsoft leépítések
A Microsoft adatai szerint a jelszóalapú támadások száma egyetlen év alatt 32 százalékkal emelkedett 

A szakértők szerint ez még kedvező helyzetet jelent, de a kockázat gyorsan növekszik, és a támadások súlyosabb következményekkel járhatnak.

A Microsoft adatai szerint a jelszóalapú támadások száma egyetlen év alatt 32 százalékkal emelkedett, és ezek közel 99 százaléka elkerülhető lett volna többlépcsős hitelesítés alkalmazásával.

A vállalat regionális technológiai vezetője, Renate Strazdina szerint a kiberbiztonság már nem pusztán informatikai kérdés, hanem stratégiai szintű feladat, amely minden munkavállalót és döntéshozót érint.

A Microsoft figyelmeztet: a zsarolóvírusok korát éljük

A leggyakoribb támadási forma ma a pénzszerzési céllal indított zsarolóvírus. A vizsgált esetek több mint fele ilyen motivációjú volt, miközben a klasszikus kémkedési akciók aránya mindössze néhány százalékot tett ki. A célpontok köre is bővül: az egészségügy, az önkormányzatok és az oktatási intézmények különösen sérülékenyek, mert gyakran elavult infrastruktúrát használnak, vagy hiányzik a kiberbiztonsági tudatosság.

A támadások során megszerzett adatok – akár egészségügyi információk, akár pénzügyi azonosítók – a feketepiacon jelentős értéket képviselnek. A hekkerek ráadásul ma már mesterséges intelligenciát is bevetnek, amely képes a védekezés megkerülésére vagy a célzott adathalász üzenetek személyre szabására.

Emberi figyelem nélkül nincs védelem

A Microsoft szerint a technológiai eszközök önmagukban nem elegendők a védekezéshez. A cég napi szinten több milliárd e-mailt és több millió kártevőt szűr, de a biztonságot végső soron az emberi tényező erősítheti. A munkavállalók tudatosítása,

  • a rendszeres oktatás,
  • a jelszóhasználati szabályok
  • és a többfaktoros hitelesítés

már a legalapvetőbb védekezési eszközök közé tartoznak. A vállalat a Secure Future Initiative programon keresztül kormányzati és iparági szereplőkkel együttműködve dolgozik a biztonsági ökoszisztéma megerősítésén. Az üzenet világos: bár Magyarország jelenleg nem a kibertámadások első számú célpontja, éppen ezért érdemes minél több energiát fektetni a védekezésre, hogy a támadók ne is kapjanak kedved hozzá.

Szabó Péter: nagy nyomást helyezett a hazai vállalkozásokra a mesterséges intelligencia

Gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy a mesterséges intelligencia az üzleti élet számos területén forradalmi változásokat hozhat – véli Szabó Péter, a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója. A Világgazdaságnak adott interjúban elmondta: az emberi tényező továbbra is megkerülhetetlen marad például az elemzésben, a döntéshozatalban, illetve az etikai szempontoknál; a repetitív munkakörök automatizációja Magyarországon inkább a munkaerőhiány enyhítéséhez fog hozzájárulni. Szerinte arra is figyelni kell, hogy az MI új korszaka ne a társadalom kettészakadásához, hanem a fejlődéséhez járuljon hozzá. Szóba került Sam Altman is.

