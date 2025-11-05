Halálos légikatasztrófa történt az éjjel Amerikában: 60 méteres repülőgép zuhant ipari területre, óriási a tűzvész – videóra vették a brutális balesetet

Három ember halt meg, miután lezuhant a UPS repülőgépe Louisville-ben – közölték a hatóságok. A Kentucky kormányzója szerint legalább 11 ember megsérült, és két vállalkozást is megrongáltak. A Flightradar24 adatai szerint egy Honoluluba tartó teherszállító repülőgép mindössze 58 méteres magasságot ért el, mielőtt gyorsan leereszkedett.

Légikatasztrófa: a UPS gépe zuhant le / Fotó: AFP

Andy Beshear, Kentucky állam kormányzója egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a tűzeset után várhatóan ezek a számok növekedni fognak. A repülőtér közelében két vállalkozást találtak el – mondta. A halálos áldozatok száma nem tartalmazza a repülőgépen tartózkodó háromfős személyzetet.

Bárki, aki látta a képeket és a videót, tudja, milyen brutális volt ez a baleset

– mondta Mr. Beshear.

A Flightradar24, egy repülési adatokat szolgáltató weboldal adatai szerint a Honoluluba tartó McDonnell-Douglas MD-11-es teherszállító repülőgép 175 láb magasra emelkedett, majd röviddel 17:15 után gyorsan leereszkedett.

Két vállalkozást ért közvetlen csapás: a Kentucky Petroleum Recyclingot és a Grade A Auto Parts-ot.

Beshear úr elmondta, hogy a Grade A autóalkatrész-üzlet két alkalmazottja eltűnt. Nem világos, hogy voltak-e vásárlók az üzletben, amikor a katasztrófa érte.

A baleset során nem gyulladt meg veszélyes anyag, de mivel a füst Louisville belvárosa felé terjedt, a város egy részét evakuálták.



A helyi televízióban sugárzott felvételen fekete füst gomolygott az ég felé a repülőtér közelében. Az egyik videó szerint a repülőgép lángokban állt, miközben a kifutópályán haladt. A gép nehezen emelkedett, majd lezuhant, hatalmas tűzgolyót hozva létre.



A baleset helyszíne nagyrészt ipari terület. „Sok UPS-alkalmazott van errefelé, és most a legnagyobb aggodalmunk az, hogy a barátaink és családtagjaink biztonságban vannak-e” – tette hozzá. Louisville a UPS egyik fő bázisreülőtere, a vállalat egy cégbejelentés szerint 291 repülőgépet birtokol vagy üzemeltet. Tavaly a UPS átlagosan több mint 22 millió csomagot kézbesített naponta.

A McDonnell Douglas MD–11 háromhajtóműves, közepes és nagy hatótávolságú, szélestörzsű utasszállító repülőgép, amit a McDonnell Douglas, majd később a Boeing gyártott. A DC–10-es továbbfejlesztett változata, amely hosszabb törzzsel, növelt szárnyfesztávolsággal, wingletekkel, javított szárnyprofillal, kisebb vízszintes vezérsíkkal, új hajtóművekkel, valamint szélesebb körben alkalmazott kompozitanyagokból készült.