Ugyanazt adhatják a magyar gazdaságnak a kínaiak, mint a 90-es években idetelepült amerikai cégek Jótékony hatással lehet a magyar tulajdonú vállalatok hatékonyságára és ezáltal a nyereségükre, ha a betelepülő világcégek átadják a tudásukat, és nem csak a saját beszállítóikat hozzák helyzetbe – ezt mondta a Világgazdaságnak Lakatos Péter, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének társelnöke. A Videoton társ-vezérigazgatója szerint nem nemzetiségfüggő, hogy világszínvonalú cégek milyen technológiát hoznak be, és azok hogyan hasznosulnak a magyar gazdaságban, mindenesetre bőven van pozitív és negatív példa is a különböző országokból származó FDI-ok között. Az akkugyárakról úgy vélekedett, hogy most még nehéz megítélni, hogy ezek valóban mekkora hasznára lesznek a gazdaságnak, mindenesetre jobban örült volna, ha orvosiműszer-gyártó cégek is hasonló számban érkeznek Magyarországra.