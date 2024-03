Március elsejétől a teljes árú budapesti havibérlet 8950 forintba kerül, és érvényes a főváros egész területén a MÁV, a Volánbusz, valamint a HÉV járatain is, a BKK-járatokon érvényes a Pest megyére váltott havi vármegyebérlet, valamint a havi országbérlet is. Az árcsökkenés érinti a félhavi, a negyedéves és az éves Budapest-bérleteket is, amelyek 5950, 26 850 és 99 950 forintba kerülnek. Tizennégy év alatt ingyenes lesz az utazás.

Fotó: Mohai Balázs/MTI

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közlése szerint mind a tanuló (éves, negyedéves, szemeszter), mind a felnőtt (éves, negyedéves), illetve mind a nyugdíjas (éves, negyedéves) vásárlókat is kompenzálni fogják, amennyiben az új tarifarendszer bejelentése előtt már megvették a bérletüket.

A havibérletet vásárló utasokat azonban nem kompenzálja a közlekedési vállalat, illetve a kompenzálásra jogosult utasok nem pénzvisszatérítést kapnak, hanem úgynevezett BKK-utalványt vehetnek át, amit a BKK szolgálgatásaira használhatnak fel.

A teljes árú Budapest-bérletet vásárló magánszemélyek

• éves bérlet esetén a vásárlás és érvényesség időpontjától függően 1000, 2000 vagy 3000 forint értékben jogosultak BKK-utalványra;

• negyedéves bérlet vásárlása esetén 1000 forintos BKK-utalványt vehetnek át.

A kedvezményes árú Budapest-bérletet vásárló tanulók

• éves bérlet esetén a vásárlás és érvényesség időpontjától függően 3000 és 25 000 forint közötti BKK-utalványt;

• szemeszterbérlet vásárlása esetén 12 000 forintos BKK-utalványt;

• negyedéves bérlet vásárlása esetén a vásárlás időpontjától függően 2000, 3000 vagy 5000 forintos BKK-utalványt vehetnek át.

A kedvezményes árú Budapest-bérletet vásárló nyugdíjasok

• éves bérlet esetén a vásárlás időpontjától függően 2000 és 23 000 forint közötti értékben;

• negyedéves bérlet esetén a vásárlás időpontjától függően 1000, 3000 vagy 5000 forint értékben jogosultak BKK-utalványra.

A pontos utalványértéket egy kalkulátor segítségével számíthatják ki a kompenzációra jogosult utasok a BKK honlapján.

A BKK-utalvány a BKK Ügyfélközpontjaiban vehető át 2024. március 1-jétől március 31-éig az érvényes bérlet vagy a tranzakcióazonosító bemutatásával.

Az utalvány egy éven át használható fel bármilyen BKK-termék, illetve Pest vármegye- és országbérlet megvásárlására. További részletek ezen az oldalon olvashatók.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Lázár János, az építési és közlekedési miniszter közlése szerint „orkánerejű hülyézésben volt részem, de végül a főpolgármester megértette, mit kínálok. A közgyűlés ezt egyhangúan fogadta el. Vagyis aki vármegyebérletet vesz, azt elfogadják a BKK járatain, és aki Budapest-bérletet vesz, azt elfogadják a MÁV-Volán járatain. Ha ez nem Budapest támogatása, akkor mi?” – vetette fel. Ez a könnyítés több százezer embert érint, diákot és felnőttet, ők sok ezer forintot spórolnak havonta. Teljesen új jogviszonyt hoztak létre Budapest és a kormány között világos elszámolási rendszerrel. Meg fogják osztani korrekt módon a bevételeket annak alapján, hogy ki mennyi szolgáltatást rendel meg.

Az eddigi 12 milliárd forintos támogatást megfelezik, a bérleteknél pedig 28–72 (BKK-bérlet), illetve 46–54 (vármegyebérlet) százalékos arányban számolnak el. Még március 31-ig bizonyos részletkérdéseken tovább dolgoznak, de a gerince az új rendszernek adott.