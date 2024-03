A Győri Fellebbviteli Főügyészség sikeresen indítványozta az elsőfokú ítélet helybenhagyását abban az ügyben, amelyben egy férfi szexuális bűncselekményt követett el nevelt lánya sérelmére, közölte az ügyészség. Mivel ilyen jellegű bűncselekmény miatt 2014 decemberében és 2019 júniusában is már elítélték, emiatt a „három csapás” értelmében erőszakos többszörös visszaesőnek számít, így az újabb súlyos bűncselekményért kötelező életfogytig tartó szabadságvesztésre kellett ítélni.

Fotó: Shutterstock

A jogerős ítélet szerint a férfi a nagybátyja és egyben a nevelő apja is volt a 2004 februárjában született lánynak. A soproni ingatlanban velük élt a lány édesanyjának korábbi kapcsolatából született további két kiskorú gyermeke is. 2018 szeptemberében a vádlott erőszakkal szexuális cselekmény eltűrésére kényszerítette a tizennégy éves lányt. Veréssel fenyegette meg, ezért a sértett nem mert beszélni senkinek a vele történtekről. A cselekmény következtében a lány teherbe esett, amelyet egészségügyi ellátás keretében megszakítottak. A vádlott ezután is többször fenyegette, valamint bántalmazta nevelt lányát.

2018 decemberében, valamint 2019 júliusában legalább öt alkalommal, szintén erőszakkal kényszerítette szexuális cselekmény eltűrésére, amelynek következtében a lány ismét terhes lett.

Egészségügyi ellátás keretében ezt a terhességet is megszakították. Azon a napon, amikor a férfi egy másik ügyben kiszabott szabadságvesztés büntetését tölteni kezdte, a lány és az édesanyja feljelentést tettek.

A Győri Törvényszék a férfit szexuális erőszak bűntette miatt életfogytig tartó szabadságvesztésre, 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba.

Megállapította, hogy a fegyházbüntetésből legkorábban 25 év múlva bocsátható feltételes szabadságra.

Az ítélet ellen a vádlott és a védője felmentés érdekében fellebbeztek.

A Győri Ítélőtábla a 2024. március 5-én kihirdetett határozatában a főügyészség álláspontjával egyetértett. A férfi bűnös, a kiszabott büntetés törvényes – állapítja meg Győri Fellebbviteli Főügyészség.

A három csapásként elhíresült törvényt rögtön a 2010-es kormányváltás után fogadta el az országgyűlés. A jogszabály értelmében a büntetési tétel felső határa a kétszeresére emelkedett azoknál, akik legalább három, személy elleni erőszakos bűncselekményt követtek el, és tetteiket egy eljárásban bírálják el, valamint azoknál, akiket az adott eset előtt már legalább kétszer ilyen jellegű bűncselekmény miatt jogerősen felelősségre vontak. Ha pedig a büntetés így meghaladná a húsz évet, akkor a bírónak nincsen mérlegelési joga, hanem automatikusan életfogytiglani büntetést kell kiszabnia a bűnösökre. A törvényt először az Egyesült Államokban alkalmazták 1993-ban, Kaliforniában azóta negyedével csökkent az erőszakos bűncselekmények száma; 2002-ben pedig a szomszédunkban, Szlovákiában is bevezették. Magyarországon 2010 óta az akkori 447 ezerről 2022-re 167 ezerre, azaz mintegy harmadára csökkent.