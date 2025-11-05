Új befektetési alapokat indít az Apelso, a BlackRock és a hazai szellemi tőke közreműködésével

Az Apelso Alapkezelő a közép-európai piacra fókuszáló Apelso Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja tavaszi elindítását követően két új befektetési alappal bővíti kínálatát, mégpedig az amerikai BlackRock alapkezelő, illetve a Londonban bejegyzett – de a magyar szellemi tőkére építő – MPP&E Capital fedezeti alapkezelő közreműködésével – jelentették be szerdán, kora délután a három társaság közös sajtótájékoztatóján.

Az Apelsóval a BlackRock alapjába is szabad az út / Fotó: AFP

Az Apelso a BlackRockkal és az MPP&e-vel is együttműködik

Az Apelso Private Markets Selection Alapok Alapja és az Apelso Everest Hedge Fund Alapba Fektető Alap is egyaránt alapok alapja struktúrában fog működni, és míg az előbbi két, diverzifikált private equity, private credit és reáleszköz-kitettséget biztosító BlackRock Private Markets alapba, az utóbbi az MPP&E Capital hedge fundjába (fedezeti alapjába) fog fektetni. Mindkét alap ráadásul TBSZ-konstrukcióban is elérhető lesz.

Az új Apelso alapok unikális eszközosztályok irányába nyitják meg az utat – elérhetővé téve az intézményi-befektetői minőségű private markets eszközöket és a hedge fund befektetések világát a hazai befektetők számára is, lebontva azokat a falakat, amelyek ezeket a befektetéseket korábban körülvették

– hangsúlyozza Kállay András, az Apelso partnere, az alapkezelő üzletfejlesztési vezetője.

A két alap decemberi megjelenése a hazai magán- és privátbanki befektetők számára is megnyitja az utat az alternatív befektetések, azaz a részvény- és kötvénypiacokon túli világ felé.

Feltartóztathatatlan trend a globális befektetési piacon ugyanis a tőzsdén kívüli befektetések, az úgynevezett magánpiacok (private markets) előretörése.

A magántőke (private equity) egyre inkább a tőzsdén keresztül történő forrásbevonás versenyképes alternatívájává válik, hasonló folyamatok látszanak

a magánhitelezés (private credit)

és a banki finanszírozás területén,

illetve az infrastrukturális beruházásoknál is egyre nagyobb szerep hárul a magánforrásokra.

Különösen igaz a befektetői profitlehetőségek átkerülése a private markets eszközök területére az olyan iparágakban, mint a mesterséges intelligencia és a digitális technológiák, az energiaátállás vagy éppenséggel a gyógyszeripar és az egészségügyi szektor.