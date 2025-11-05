Új befektetési alapokat indít az Apelso, a BlackRock és a hazai szellemi tőke közreműködésével
Az Apelso Alapkezelő a közép-európai piacra fókuszáló Apelso Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja tavaszi elindítását követően két új befektetési alappal bővíti kínálatát, mégpedig az amerikai BlackRock alapkezelő, illetve a Londonban bejegyzett – de a magyar szellemi tőkére építő – MPP&E Capital fedezeti alapkezelő közreműködésével – jelentették be szerdán, kora délután a három társaság közös sajtótájékoztatóján.
Az Apelso a BlackRockkal és az MPP&e-vel is együttműködik
Az Apelso Private Markets Selection Alapok Alapja és az Apelso Everest Hedge Fund Alapba Fektető Alap is egyaránt alapok alapja struktúrában fog működni, és míg az előbbi két, diverzifikált private equity, private credit és reáleszköz-kitettséget biztosító BlackRock Private Markets alapba, az utóbbi az MPP&E Capital hedge fundjába (fedezeti alapjába) fog fektetni. Mindkét alap ráadásul TBSZ-konstrukcióban is elérhető lesz.
Az új Apelso alapok unikális eszközosztályok irányába nyitják meg az utat – elérhetővé téve az intézményi-befektetői minőségű private markets eszközöket és a hedge fund befektetések világát a hazai befektetők számára is, lebontva azokat a falakat, amelyek ezeket a befektetéseket korábban körülvették
– hangsúlyozza Kállay András, az Apelso partnere, az alapkezelő üzletfejlesztési vezetője.
A két alap decemberi megjelenése a hazai magán- és privátbanki befektetők számára is megnyitja az utat az alternatív befektetések, azaz a részvény- és kötvénypiacokon túli világ felé.
Feltartóztathatatlan trend a globális befektetési piacon ugyanis a tőzsdén kívüli befektetések, az úgynevezett magánpiacok (private markets) előretörése.
A magántőke (private equity) egyre inkább a tőzsdén keresztül történő forrásbevonás versenyképes alternatívájává válik, hasonló folyamatok látszanak
- a magánhitelezés (private credit)
- és a banki finanszírozás területén,
- illetve az infrastrukturális beruházásoknál is egyre nagyobb szerep hárul a magánforrásokra.
Különösen igaz a befektetői profitlehetőségek átkerülése a private markets eszközök területére az olyan iparágakban, mint a mesterséges intelligencia és a digitális technológiák, az energiaátállás vagy éppenséggel a gyógyszeripar és az egészségügyi szektor.
A Boston Consulting Group előrejelzése szerint az alternatív eszközökben világszerte kezelt vagyon 24 ezermilliárd dollárról 2029-re 37 ezermilliárd dollárra nőhet. A fejlett piaci intézményi befektetők, illetve a kiemelkedően vagyonos magánszemélyek és családi befektetők (family office) portfólióiban ezen eszközök súlya a JPMorgan szerint már most 20 százalék körül alakul, ugyanakkor a hazai privátbanki ügyfeleknél 1-2 százalék körüli kitettségek láthatók csupán.
Átalakult a gazdaságok finanszírozási szerkezete
Ezen eszközök megnyitása a befektetők szélesebb köre felé a vagyonkezelési piac jelenlegi legerősebb globális trendje, ez a kiszélesedő hozzáférés pedig az Apelso Alapkezelőnek köszönhetően most a hazai piacot is eléri.
A private markets eszközök kapcsán meghatározó, hogy az elmúlt években jelentősen átalakult a gazdaság finanszírozási szerkezete, ami erős hatást gyakorolt arra is, hogy a befektetők a megtakarításaikat hogyan tudják a leghatékonyabb módon befektetni.
A kiugró növekedési potenciállal rendelkező vállalatok egyre kevésbé a tőzsdére lépésben látják az útjukat. Az amerikai tőzsdei cégek száma az ezredforduló környéki 8000-ről mára 5000 darab környékére esett – írja megintcsak a JPMorgan.
A vállalati szektor finanszírozása egyre inkább a szabályozói terhek által korlátozott bankszektoron kívül zajlik, illetve egyre nyilvánvalóbb, hogy az elkövetkező másfél évtized közel 100 ezermilliárd dolláros globális infrastrukturális beruházási szükségleteinek (utak, vasutak, kikötők, áramhálózatok stb.) is töredékét tudják csak az eladósodott államok saját zsebből finanszírozni.
Az alternatív eszközök jelentőségét tovább fokozza, hogy a hagyományos eszközosztályok hozamkilátásai – elsősorban az elmúlt évek számottevő tőzsdei emelkedése után – korlátozottak.
Másrészt, mivel a hagyományos eszközosztályokkal csak alacsony mértékben korrelálnak, alkalmazásukkal így az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján jobban diverzifikált, sokktűrőbb portfóliók alakíthatók ki.
Az alternatív eszközök nem csupán a fenti trendek és a hozam-kockázat profiljuk miatt térnek el a hagyományos eszközök vagyonkezelésétől.
Ezek az eszközosztályok speciális szakértelmet igényelnek, erre a területre ezért az Apelso Alapkezelő kiemelkedő szakmai hátteret biztosító partnerekkel lép: a private markets eszközök területén a világ legnagyobb alapkezelőjével, a Budapesten is jelentős irodával jelen lévő BlackRockkal, amely globális ügyfelei számára a private markets és alternatív eszközosztályok területén 663 milliárd dollár vagyont kezel, míg a hedge fundok világában a londoni székhelyű, de hangsúlyosan a hazai szürkeállományra építő, kvantitatív hedge fund MPP&E Capitallel együttműködve.
Széles forgalmazói hálózat segíti az új eszközosztályok elterjedését
Az új eszközosztályok elterjedését az Apelso Alapkezelő által épített, a hazai nagy privátbankokra és meghatározó befektetési szolgáltatókra építő, széles forgalmazói partnerhálózat segíti majd. A termékek indításával párhuzamosan az Apelso Alapkezelő továbbra is küldetésének tekinti az új eszközosztályok hazai meghonosításához kötődő piaci edukációs tevékenységet is – azzal a céllal, hogy a hazai megtakarítási kultúra ezen a téren is közeledjen a nemzetközi trendekhez és sztenderdekhez.
A BlackRock szintén ennek a hozzáférésnek a fontosságát emelte ki:
Generációkon át a befektetők profitáltak a diverzifikált részvény- és kötvényportfóliókból. Ám a globális tőkepiacok fejlődésével a hagyományos 60/40 portfólió már nem feltétlenül biztosít elegendő mértékű diverzifikációt
– mondta Matthias Zeinitzer, a BlacRock kelet-közép-európai értékesítési igazgatója, valamint vagyonkezelési és intézményi ügyekért felelős vezetője, hozzátéve:
A jövő portfóliója inkább 50/30/20 arányú lesz, részvényekből, kötvényekből és private markets eszközökből állva. A magánbefektetők számára ún. evergreen ELTIF-jeink alacsonyabb belépési küszöböt, egyszerűsített folyamatokat és intézményi-befektetői szintű termékminőséget kínálnak. Örömmel dolgozunk együtt az Apelsóval, hogy szélesítsük a magánpiaci befektetésekhez való hozzáférést.
Marton Peter Price, az MPP&E Capital alapítója mindezt a következővel egészítette ki:
Régi szívügyem, hogy a kvantitatív hedge fund befektetések a magyar befektetői közeg számára is elérhetővé váljanak, ne csupán a vagyonos nemzetközi intézményi és family office befektetők tudjanak ilyen eszközökbe fektetni. Az Apelso Everest Alap ennek a befektetési küldetésnek a csúcsra érése, amely innentől hozzáférést biztosít minden magyar befektetőnek az MPP&E Capital szisztematikus kvant hedge fund stratégiáihoz. A hazai pénzügyi történelem során első alkalommal valósul meg, hogy magyar befektetők ilyen jellegű befektetésekhez juthatnak hozzá, ráadásul ezt egy főként magyar fizikus, matematikus és közgazdász hátterű, nemzetközi tapasztalattal rendelkező csapat által megvalósítva.