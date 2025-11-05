Frontvonalak helyett halálsávok, helikopterekkel harcolnak az ukránok az orosz drónok ellen

Ukrajna kartávolságba kerülő végjátékával lezárul Európa, az EU kettéhasadásának jelenlegi szakasza is. A nyugat-európai EU-országok kormányainak többsége az Ursula von der Leyen – Manfred Weber-féle EU-vezetés (és Ukrajna feltétlen támogatásának) híve, míg az ottani ellenzék és egyes európai államok (Csehország, Szlovákia, Magyarország, Írország) vezetése erőteljesen bírálja Brüsszelt. Kettős mércével, önös érdekeik „összeurópai értékrenddé” való kinevezésével vádolják a Brüsszel-Strasbourg tengelyt az orosz-ukrán háború kapcsán is.

Iráni mintára készült orosz drón - az orosz-ukrán háborúban a frontvonalak helyét "halálzónák" vették át / Fotó: AFP

Ez a meghasonlás az európai-amerikai kapcsolatokban is kitapintható. Korábban (a második, a jelenlegi Donald Trump korszak előtt) a von der Leyen (VDL) - Weber kombó az akkori elnök, Joe Biden és pártja, a Demokrata Párt mellett állt. Most VDL – nem kis diplomáciai rugalmasságról tanúskodva – igyekszik, nem is eredménytelenül, Donald Trump kegyeibe férkőzni, míg Weber némi értetlenséggel, passzivitással figyeli a női Európa-vezetés (az Európai Bizottság és a strasbourgi Európa-parlament élén egyaránt nő áll) által jó taktikai érzékkel befolyásolt eseményeket.

Nemcsak az orosz-ukrán háború, de gazdasági krízis is sújtja Európát

Akárcsak Ukrajna, a két, gazdaságilag-politikailag érzékeny veszteségeket szenvedő állam vezetője, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár összeszedte maradék tartalékait, hogy a felszínen maradhasson, valamilyen csekély növekedést produkáljon. Ukrajnánál ez többé-kevésbé nyíltan egy „Patyomkin-falu”-szerű látszatnövekedésbe torkollott, Franciaország és Németország esetében minimális, tizedszázalékos negyedéves élénkülés tapasztalható. Németország iparának egyik kulcságazata, a gépgyártás szabadesesésben zuhan – írja a DWN, a Deutsche Wirtschaftsnachrichten (Német Gazdasági Hírek) című tekintélyes gazdasági elemzőportál.

Oroszország sorsa nagyon bizonytalan. Távlatokban ugyan kitűzték célul, hogy az ásványkincsekről, az energiahordozókról áttérnek a mezőgazdaságra, mint a kivitel súlypontjára. De ez nem rövid távú feladat, évek, sőt évtizedek mehetnek rá.

Oroszországnak viszont a következő 1-4 év kritikus lehet. Kiváltképpen, ha az ukrajnai háborút – Moszkva kivéreztetésének alapcéljával - a Nyugat folytatni akarja.

Ukrajna maga is változik. Legalábbis kívülről nézve. A kicsit is a független sajtóra emlékeztető médiumokban immáron vezető anyagként szerepel a korrupció, mint meghatározó társadalmi probléma kezelése. És ezen számos nyugati gondolkodó – és kevesebb, de létező politikus – töpreng el. „Valamit elnéztünk, elrontottunk a nagy nyugati értékrendről, a szolidaritásról hangoztatott szlogenek mantrázása közben” – mondják a reálisan gondolkodó politikusok. A kijózanodási folyamat egyik hozadéka az ukrán helyzet megértése, a korrupció elhelyezése az Ukrajnáról festett, túlidealizált képben.