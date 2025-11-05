Újabb ország jelentette be: gázsegélyt ad Ukrajnának a télre - egy komplett LNG-terminál szolgálhatja ki őket
Gitanas Nauseda litván elnök telefonbeszélgetésben biztosította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt arról, hogy Litvánia kész segíteni Ukrajnát a tél előtti gázellátásban. A megbeszélésre november 5-én került sor, ahol a felek az ukrán energiaellátás helyzetét, valamint a régió biztonsági kockázatait vitatták meg.
Zelenszkij elmondása szerint Nauseda konkrét gázellátási támogatást ajánlott fel, és a két ország szakértői közös munkacsoportot hoznak létre az együttműködés részleteinek kidolgozására.
Litvánia ismét készen áll arra, hogy segítsen nekünk. Gitanas gázellátási támogatást ajánlott fel. Köszönöm ezt. Megállapodtunk, hogy csapataink együtt fognak dolgozni
– közölte az ukrán elnök a Pravdával.
A beszélgetés során Zelenszkij felajánlotta, hogy Ukrajna támogatja Litvániát a Fehéroroszország felől érkező hibrid fenyegetések – például migrációs nyomás vagy légi provokációk – kezelésében. „Dolgozni fogunk, hogy nagyobb biztonság legyen a régiónkban és a baráti Litvániában” – fogalmazott.
A két államfő diplomáciai és biztonsági kérdésekben is egyeztette álláspontját, valamint összehangolták a következő hetekre tervezett lépéseket. Október végén a litván parlament elnöke, Juozas Olekas már jelezte: Litvánia készen áll a Trypillia hőerőmű újjáépítésének támogatására, és fontolóra veszi a klipiai LNG-terminál bevonását az Ukrajnába irányuló gázszállításba.
Litvánia teljes mellszélességgel támogatja Ukrajnát
A litván kormány emellett diplomáciai lépéseket is tett: újabb tiltakozó jegyzéket adott át Oroszország ideiglenes megbízottjának az Ukrajna elleni légitámadások folytatása miatt.
Az ukrán energiahelyzet továbbra is rendkívül nehéz. Kijev az utóbbi hetekben több európai országgal, köztük Norvégiával is tárgyalt arról, hogyan biztosítható a lakosság téli fűtése és az energiahálózat stabilitása.
Zelenszkij megkapta, amiért ment. Ukrajna energetikai infrastruktúrája alaposan megsínylette, hogy az ukrán drónok orosz olajkapacitásokat támadtak. A lakossági fűtés is veszélybe került, ezért ismét nemzetközi, főképp uniós támogatásra szorul. Most azonban egy nem EU-tag ország jelentett be földgázsegélyt Kijevnek.