Szoboszlai évi hárommilliárd forintot keres, de ez még csak a kezdet: hatalmas fizetésemelés jöhet a magyar szupersztár számára - topklubok küzdenek a kegyeiért

Szoboszlai Dominik 2023 nyarán igazolt a Liverpool FC-hez, a klub 70 millió eurót – 27,2 milliárd forint – fizetett érte az RB Leipzignek. Szerződése 2028 nyaráig szól, a brit sajtó szerint heti 120 ezer fontot – mintegy 53 millió forint – keres, ami körülbelül 6,2 millió font – 2,74 milliárd forint – éves fizetésnek felel meg. Ez a Liverpoolon belül középszintű bérnek számít: a keret legjobban kereső játékosai, például Mohamed Salah és Virgil van Dijk, heti 350-400 ezer font körüli összeget vihetnek haza.

Szoboszlai Dominik és Arne Slot vezetőedző: a bizalom megvan / Fotó: AFP

A Liverpoolnál ugyanakkor egyre több a jele annak, hogy hosszabbítani szeretnének vele, erről beszélt a napokban Fabrizio Romano transzferguru is. A vezetés attól tart, hogy egy rivális klub – például a Manchester City vagy a Real Madrid – a következő években ajánlatot tehet érte, ezért az Anfielden szeretnék még erősebben magukhoz kötni a magyar középpályást. Egy új szerződés a teljesítményarányos bónuszok mellett fizetésemeléssel is járhatna, így Szoboszlai hetente akár 150–200 ezer fontot is kereshetne.

Ennyit keresnek a legnagyobb középpályás sztárok

A Premier League-ben és a topligákban a középpályások bére az utóbbi években látványosan emelkedett. A támadó középpályások – mint Szoboszlai poszttársai – ma már jellemzően heti 250–400 ezer fontot keresnek, a szaúdi klubok pedig még ennél is magasabb ajánlatokat tesznek.

Jude Bellingham (Real Madrid) – 400 ezer euró per hét

Casemiro (Manchester United) – 300 ezer font per hét

Bernardo Silva (Manchester City) – 300 ezer font per hét

Bruno Fernandes (Manchester United) – 300 ezer font per hét

Kai Havertz (Arsenal) – 280 ezer font per hét

Jamal Musiala (Bayern München) – 360 ezer euró per hét

Sergej Milinkovic-Saviv (Al Hilal) – 380 ezer euró per hét

N’Golo Kanté (Al Ittihad) – 480 ezer euró per hét

A listából jól látszik, hogy a legjobb játékosok már a 300–400 ezres tartományban keresnek, miközben Szoboszlai a heti 120 ezres bérrel még messze a mezőny alsó felében van. A különbség ugyanakkor nem a teljesítményben, hanem a szerződés időpontjában és az eltérő tapasztalatban rejlik: Musiala vagy Bellingham már több szezon óta alapemberek a világ élvonalában, és bajnoki, illetve BL-címekkel is rendelkeznek.