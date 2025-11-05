Deviza
Szoboszlai évi hárommilliárd forintot keres, de ez még csak a kezdet: hatalmas fizetésemelés jöhet a magyar szupersztár számára - topklubok küzdenek a kegyeiért

Káprázatos formában van a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya. Klubja nem is szeretné, hogy elvigye egy másik sztárcsapat, ezért a szerződéshosszabbítást fontolgatják. Megnéztük, hogy Szoboszlai Dominik posztján mennyit keresnek a Premier League legjobbjai.
Zováthi Domokos
2025.11.05, 19:30

Szoboszlai Dominik 2023 nyarán igazolt a Liverpool FC-hez, a klub 70 millió eurót – 27,2 milliárd forint – fizetett érte az RB Leipzignek. Szerződése 2028 nyaráig szól, a brit sajtó szerint heti 120 ezer fontot – mintegy 53 millió forint – keres, ami körülbelül 6,2 millió font  – 2,74 milliárd forint – éves fizetésnek felel meg. Ez a Liverpoolon belül középszintű bérnek számít: a keret legjobban kereső játékosai, például Mohamed Salah és Virgil van Dijk, heti 350-400 ezer font körüli összeget vihetnek haza.

Szoboszlai Dominik és Arne Slot vezetőedző: a bizalom megvan / Fotó: AFP

A Liverpoolnál ugyanakkor egyre több a jele annak, hogy hosszabbítani szeretnének vele, erről beszélt a napokban Fabrizio Romano transzferguru is. A vezetés attól tart, hogy egy rivális klub – például a Manchester City vagy a Real Madrid – a következő években ajánlatot tehet érte, ezért az Anfielden szeretnék még erősebben magukhoz kötni a magyar középpályást. Egy új szerződés a teljesítményarányos bónuszok mellett fizetésemeléssel is járhatna, így Szoboszlai hetente akár 150–200 ezer fontot is kereshetne.

Ennyit keresnek a legnagyobb középpályás sztárok

A Premier League-ben és a topligákban a középpályások bére az utóbbi években látványosan emelkedett. A támadó középpályások – mint Szoboszlai poszttársai – ma már jellemzően heti 250–400 ezer fontot keresnek, a szaúdi klubok pedig még ennél is magasabb ajánlatokat tesznek.

  • Jude Bellingham (Real Madrid) – 400 ezer euró per hét
  • Casemiro (Manchester United) – 300 ezer font per hét
  • Bernardo Silva (Manchester City) – 300 ezer font per hét
  • Bruno Fernandes (Manchester United) – 300 ezer font per hét
  • Kai Havertz (Arsenal) – 280 ezer font per hét
  • Jamal Musiala (Bayern München) – 360 ezer euró per hét
  • Sergej Milinkovic-Saviv (Al Hilal) – 380 ezer euró per hét
  • N’Golo Kanté (Al Ittihad) – 480 ezer euró per hét

A listából jól látszik, hogy a legjobb játékosok már a 300–400 ezres tartományban keresnek, miközben Szoboszlai a heti 120 ezres bérrel még messze a mezőny alsó felében van. A különbség ugyanakkor nem a teljesítményben, hanem a szerződés időpontjában és az eltérő tapasztalatban rejlik: Musiala vagy Bellingham már több szezon óta alapemberek a világ élvonalában, és bajnoki, illetve BL-címekkel is rendelkeznek.

Hol lehet Szoboszlai Dominik helye a fizetési rangsorban?

Ha Szoboszlai Dominik a következő idényekben is meghatározó marad a Liverpoolban, reális, hogy 2026 körül egy 180–200 ezer fontos heti bér váljon számára elérhetővé. Ez éves szinten 9–10 millió fontot jelentene, amivel már a Premier League felső középpályás-kategóriájába kerülne.

A fizetések emelkedése nem csupán sportszakmai kérdés. A Liverpool az elmúlt években stabilan 600–650 millió font közötti árbevételt termelt, így a klub anyagilag is megengedheti magának, hogy megtartsa legjobbjait. A játékospiacon ráadásul Szoboszlai értéke a Transfermarkt szerint 85 millió euró körül mozog, ami tovább erősíti a tárgyalási pozícióját.

Egy új szerződés tehát nemcsak a Liverpool elkötelezettségét jelezné a magyar játékos iránt, hanem megerősítené azt is, ami a teljesítménye alapján már tény:

Szoboszlai Dominik már a nemzetközi futballelitbe tartozik.

firo: October 22nd, 2025, football, soccer, UEFA Champions League, CL, CHL, season 2025/2026, 3rd matchday, Eintracht Frankfurt - FC Liverpool Szoboszlai Dominik Liverpool labdarúgás foci
Szoboszlai a szurkolók szerint is az idény eddigi legjobb játékosa / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Óriásit kaszál a Liverpool az angol bajnoki címmel

Már áprilisban eldőlt, hogy a Liverpool lett a Premier League 2024–2025-ös szezonjának bajnoka. Az aranyéremmel a sportszakmai dicsőség mellett anyagilag is igencsak jól jár Szoboszlai Dominik csapata: a diadalmas idény végén várhatóan rekordmértékű, 700 millió fontot is meghaladó bevételt könyvelhet majd el a Liverpool.

Liverpooli gazdaságpolitika: mindenki ámul, hogy mennyiért igazolnak Szoboszlaiék – ez a profi Moneyball

Szoboszlai Dominik klubja idén nyáron is százmilliókat költött, miközben riválisaihoz képest jóval szigorúbban tartja magát a pénzügyi szabályokhoz. Megnéztük, hogy a Liverpool bevételei, tudatos átigazoláspolitikája és fenntartható gazdálkodása miként biztosítja a háttérországot ezekhez a hatalmas összegű tranzakciókhoz.

