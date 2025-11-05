Deviza
Valami nem stimmel: csődbe ment egy bank Ukrajnában, így kártalanítják a betéteseket - egy éven belül ez már a második

A lépés ugyan nem rázza meg a pénzügyi rendszert, mégis újabb figyelmeztető jel a háború sújtotta ukrán bankszektor törékeny helyzetéről. Az ukrán jegybank fizetésképtelennek minősítette az RVS Bankot, és ideiglenes adminisztrációt nevezett ki a pénzintézet kivonására a piacról.
VG
2025.11.05, 19:27
Frissítve: 2025.11.05, 19:34

Az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) november elején fizetésképtelennek nyilvánította az RVS Bankot, miután a pénzintézet nem teljesítette a jegybank pénzügyi helyreállítási követelményeit, és tovább folytatta a kockázatos működést. A pénzintézet piaci részesedése azonban mindössze 0,04 százalék volt a bankszektorban, így az NBU szerint az eset „nem befolyásolja a gazdaság stabilitását”.

Ukraine Banned Exchange Rate RVS Bank
Az ukrán jegybank fizetésképtelennek minősítette az RVS Bankot, és ideiglenes adminisztrációt nevezett ki a pénzintézet kivonására a piacról / Fotó: NurPhoto via AFP

Elvérzett a háború kirobbanása óta küszködő RVS Bank

Az ukrán Ekonomіcna Pravda értesülései szerint az RVS Bank nem nyújtotta be időben a kijavított pénzügyi helyreállítási tervét, és a problémás minősítés után sem hajtotta végre a szükséges korrekciókat. Emiatt a felügyelet döntése alapján ideiglenes adminisztráció lépett életbe november 5-től december 4-ig, hogy a pénzintézetet fokozatosan kivezessék a piacról.

A betétesek számára a Betétbiztosítási Alap (Deposit Guarantee Fund) teljes körű visszatérítést ígér, a kamatokkal együtt. A garantált kifizetések becsült összege mintegy 456 millió hrivnya, amelyet a bank kivezetésének megkezdése előtti nap végéig számítottak ki.

A döntés egy újabb epizód az ukrán bankszektor átrendeződésében, amely az orosz invázió és a háborús gazdasági nyomás alatt az elmúlt években folyamatosan gyengült. 

A kisebb regionális bankok sorra tűnnek el, miközben az állam a nemzetközi segélyek és hitelek segítségével próbálja fenntartani a pénzügyi stabilitást.

Az eset azonban súlyos fejfájást okoz Kijev számára, mivel a tervek szerint hamarosan újabb IMF-hitelhez juthat – részben Belgiumban befagyasztott orosz vagyonok bevonásával –, amelynek célja éppen a gazdaság és a bankszektor életben tartása volt. A mostani bedőlés azonban azt mutatja, hogy a rendszerben továbbra is feszültségek halmozódnak, különösen a kisebb bankok esetében.

Bár az RVS Bank csődje önmagában nem veszélyezteti a pénzügyi stabilitást, a jelenség a háborús gazdaság tartós sérülékenységét jelzi. Az ukrán jegybank szigorúbb felügyeletet és gyorsabb beavatkozást ígér, de az ország pénzügyi rendszere továbbra is külső segítségtől – az IMF-től, az EU-tól és befagyasztott orosz vagyonoktól – függ.

Ütött az óra: faképnél hagyhatja az IMF Volodimir Zelenszkijt, nem ad neki több pénzt – nyugat-európai ország döntheti be Ukrajnát

A Belgium által blokkolt EU-s 140 milliárd eurós hitel, amelyet befagyasztott orosz vagyontárgyakból finanszíroznának Kijevnek, veszélyezteti az IMF nyolcmilliárd dolláros, hároméves hitelének odaítélését, amely Ukrajna pénzügyi stabilitásának kulcsa. A kérdés megoldására az EU-csúcson december közepén lehet esély.

 

